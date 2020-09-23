Главная Новости Спорт Легкая атлетика: харьковчане - призеры престижного чемпионата (Харьков спортивный )
23.09.2020  15:35   

Легкая атлетика: харьковчане - призеры престижного чемпионата (Харьков спортивный )

Румынский город Клуж-Напока принимал чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций.


//sportevents.kharkiv.ua
Перенос Олимпийских Игр и отмена других международных стартов сделали Балканиаду главным легкоатлетическим соревнованием карантинного сезона.
 
От Харьковской области в сборной Украины участвовали семь спортсменов, трое завоевали награды. В женском беге на 5000 м по протоколу первой стала харьковчанка Юлия Шматенко.
 
По факту она финишировала второй, вслед за кенийкой, которая выступала вне зачета.
 
Подопечная Евгения Божко принесла максимальные 8 очков в копилку сборной команды. В секторе для прыжков в длину Оксана Мартынова заняла второе место с результатом 6 м 33 см. Это на 8 см ближе, чем у победительницы из Болгарии.
 
В женских прыжках с шестом Марина Килипко одолела планку на высоте 4.30, это — серебряная медаль.
 
«Золото» — у киевлянки Яны Гладийчук. В медальном зачете сборная Украины заняла первое место, Турция — вторая, Румыния — третья.
 
Тэги:  легкая атлетика, призеры, харьков, балканиада
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.03 Спорт Харьковские легкоатлеты отличились «бронзой» Кубка Украины 07.02 Спорт Легкая атлетика. Харьковчане - сильнейшие в Украине 31.01 Спорт Харьковчане остановились в шаге от вершины командного пьедестала, но с рекордом Украины
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 