23.09.2020 15:35

Легкая атлетика: харьковчане - призеры престижного чемпионата (Харьков спортивный )

Румынский город Клуж-Напока принимал чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций.



//sportevents.kharkiv.ua

Перенос Олимпийских Игр и отмена других международных стартов сделали Балканиаду главным легкоатлетическим соревнованием карантинного сезона.

От Харьковской области в сборной Украины участвовали семь спортсменов, трое завоевали награды. В женском беге на 5000 м по протоколу первой стала харьковчанка Юлия Шматенко.

По факту она финишировала второй, вслед за кенийкой, которая выступала вне зачета.

Подопечная Евгения Божко принесла максимальные 8 очков в копилку сборной команды. В секторе для прыжков в длину Оксана Мартынова заняла второе место с результатом 6 м 33 см. Это на 8 см ближе, чем у победительницы из Болгарии.

В женских прыжках с шестом Марина Килипко одолела планку на высоте 4.30, это — серебряная медаль.

«Золото» — у киевлянки Яны Гладийчук. В медальном зачете сборная Украины заняла первое место, Турция — вторая, Румыния — третья.