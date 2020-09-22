22.09.2020 15:59

Гребля на байдарках. В Харькове пройдет всеукраинский турнир (Горсовет)

IX турнир по гребле на байдарках и каноэ «Харкiвська хвиля» пройдет 25-26 сентября на базе Детско-юношеской спортивной школы №2 (ул. Сидора Ковпака, 5-а).



//city.kharkov.ua

В нем примут участие около 200 спортсменов из разных городов Украины - Мариуполя, Лисичанска, Киева, Запорожья, Энергодара, Полтавы, Горишних Плавней, Кременчуга, Балаклеи и Харькова. Соревнования пройдут на реке Харьков в 10 категориях для пяти возрастных групп.

Как отметил вице-президент Федерации по гребле на байдарках и каноэ Габриел Михайлов, организаторы горды и рады тому, что турнир соберет спортсменов из разных уголков Украины.

«Харьков уже в девятый раз принимает ежегодный турнир по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходят при поддержке городского совета, который много внимания уделяет развитию спорта», - отметил Габриел Михайлов.

Начало соревнований - в 9:00 25 сентября. Награждение победителей - в 14:00 26 сентября.

Отметим, что турнир по гребле на байдарках и каноэ «Харкiвська хвиля» пройдет под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.