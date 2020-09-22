Главная Новости Спорт Гребля на байдарках. В Харькове пройдет всеукраинский турнир (Горсовет)
22.09.2020  15:59   

Гребля на байдарках. В Харькове пройдет всеукраинский турнир (Горсовет)

IX турнир по гребле на байдарках и каноэ «Харкiвська хвиля» пройдет 25-26 сентября на базе Детско-юношеской спортивной школы №2 (ул. Сидора Ковпака, 5-а).


//city.kharkov.ua
В нем примут участие около 200 спортсменов из разных городов Украины - Мариуполя, Лисичанска, Киева, Запорожья, Энергодара, Полтавы, Горишних Плавней, Кременчуга, Балаклеи и Харькова. Соревнования пройдут на реке Харьков в 10 категориях для пяти возрастных групп. 
 
Как отметил вице-президент Федерации по гребле на байдарках и каноэ Габриел Михайлов, организаторы горды и рады тому, что турнир соберет спортсменов из разных уголков Украины.
 
«Харьков уже в девятый раз принимает ежегодный турнир по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходят при поддержке городского совета, который много внимания уделяет развитию спорта»,  - отметил Габриел Михайлов.
 
Начало соревнований - в 9:00 25 сентября. Награждение победителей  - в 14:00 26 сентября.
 
Отметим, что турнир по гребле на байдарках и каноэ «Харкiвська хвиля» пройдет под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  гребля, всеукраинский турнир, харьков, байдарки, каноэ
 
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