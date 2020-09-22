22.09.2020 15:12

Фигурное катание. Харьковчане победно открыли сезон (Харьков спортивный)

В Киеве прошел первый турнир зимнего сезона — Кубок Украины по фигурному катанию.



//sportevents.kharkiv.ua

В спортивных танцах на льду первенствовал харьковский дуэт Александра Назарова и Максим Никитин.

Четырехкратные чемпионы Украины и бронзовые призеры юниорского чемпионата Европы усложнили произвольный танец на музыку Рене Обри, в частности, сделали выше первую поддержку. За длинную программу подопечные Галины Чуриловой получили 111.32 балла, в сумме короткого и произвольного танца набрали 184.11. На 22 очка меньше — у другой харьковской пары — Дарья Попова и Владимир Беликов, — которая заняла второе место.

В женском одиночном спортивном катании Кубок страны выиграла 14-летняя харьковчанка Таисия Спесивцева. Ученица Сергея Баранова и Виталия Егорова шла второй после короткой программы, в которой она не справилась с тройным тулупом. Этот прыжок поддался фигуристке в произвольном танце, но с ошибкой. Тем не менее в сумме харьковчанка получила 130.71, на два балла больше, чем Мария Андрийчук из Белой Церкви.