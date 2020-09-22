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22.09.2020  15:12   

Фигурное катание. Харьковчане победно открыли сезон (Харьков спортивный)

В Киеве прошел первый турнир зимнего сезона — Кубок Украины по фигурному катанию.


//sportevents.kharkiv.ua
В спортивных танцах на льду первенствовал харьковский дуэт Александра Назарова и Максим Никитин.
 
Четырехкратные чемпионы Украины и бронзовые призеры юниорского чемпионата Европы усложнили произвольный танец на музыку Рене Обри, в частности, сделали выше первую поддержку. За длинную программу подопечные Галины Чуриловой получили 111.32 балла, в сумме короткого и произвольного танца набрали 184.11. На 22 очка меньше — у другой харьковской пары — Дарья Попова и Владимир Беликов, — которая заняла второе место.
 
В женском одиночном спортивном катании Кубок страны выиграла 14-летняя харьковчанка Таисия Спесивцева. Ученица Сергея Баранова и Виталия Егорова шла второй после короткой программы, в которой она не справилась с тройным тулупом. Этот прыжок поддался фигуристке в произвольном танце, но с ошибкой. Тем не менее в сумме харьковчанка получила 130.71, на два балла больше, чем Мария Андрийчук из Белой Церкви.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  фигурное катание, победа, харьков
 
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