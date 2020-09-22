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22.09.2020  14:41   

Футбол. Металлист 1925 побеждает при плохой игре (Сайт ФК Металлист 1925)

Желто-синие одолели одного из главных конкурентов в центральном матче тура.


//metalist1925.com
В 3-м туре Первой лиги украинского футбола в очном поединке сошлись два претендента на повышение в классе — харьковский «Металлист 1925» и «Агробизнес» из Волочиска.
 
Судьбу матча решил эпизод в начале 2-го тайма. Лукас заработал пенальти. Ярослав Ямполь не реализовал, но тут же добил в ворота мяч, который парировал голкипер «Агробизнесам». (Ниже в видеообзоре матча этот момент на 3:00)
 
«Металлист 1925» победил и имеет после трех сыгранных поединков 7 очков.
 
Следует отметить, что за три еще неполных тура уже не осталось в Первой лиге команд, не потерявших очки.
 
Послематчевый комментарий главного тренера "Металлиста 1925" Валерия Кривенцова.
 
- Сегодня обыграли, наверное, самую сильную команду лиги. Думаю, если бы в прошлом сезоне "Агробизнес" ставил задачу выхода в Премьер-Лигу, он бы его решил. Команда сыгранная и крепкая, ее футболисты понимают друг друга с полувзгляда. У нас сегодня игра не выходила... Мы играли плохо, но при этом победили.
 
- Что говорили в раздевалке после матча?
 
- Обычно, я акцентирую внимание лишь на тактических моментах.
 
- Сложилось впечатление, что, например, у Дерека нет контакта с новичками. Как с ним работаете?
 
- Общаемся с ним через переводчика. Делаем это довольно часто. Наши бразильцы - ребята талантливые, поэтому моей задачей является то, чтобы они действовали в интересах команды. Иногда они позволяют себе импровизацию, но это бразильцам в целом свойственно. Их уважают в коллективе и, я думаю, у них хорошее будущее.
 
- В первом тайме было заметно, как капитан "Агробизнеса" Игорь Курило несколько раз провоцировал Дерека. Говорили ему об этом в раздевалке?
 
- Сказал ему, что надо думать об игре и убрать эмоции.
 
- За счет чего победили?
 
- Забили на один мяч больше.
 
- Трансферное окно для "Металлиста 1925" закрылось?
 
- К зиме мы "закрылись". У нас есть три месяца, в течение которых мы определимся с футболистами, которые способны решать серьезные задачи.
 
После матча против Агробизнеса участие в пресс-конференции приняли игроки Металлиста 1925 Ярослав Ямполь и Владимир Коробка.
 
Ярослав Ямполь:
 
- Поздравляю всех с победой! Игра сложилась для нас тяжело, все это видели. Еще раз с победой, три очка и двигаемся дальше!
 
Хорошая команда играла против нас, нам было трудно с ней! У нас много что не получалось, выход из защиты, поэтому игра и была несколько сумбурной.
 
Пенальти... Вратарь дотронулся до мяча, затем он попал в штангу и добил его в ворота. Мяч летел прямо на ногу.
 
Агробизнес очень хорошая команда, отлично играет. По моему мнению, это одна из сильнейших в Первой лиге. Мы дома хотели играть агрессивно, старались, но многое не получалось.
 
Денис Сидоренко нас сегодня выручал нас много раз. видимо, он, действительно, герой матча.
 
Владимир Коробка:
 
- Хочу всех поздравить с победой! Против нас играла команда, которая ставит перед собой задачу, которая играет одним коллективом на протяжении долгого времени. Я считаю, что эта победа будет очень важна в будущем, в борьбе за выход в Премьер-Лигу.
 
Было видно, что соперник сыгран, у них поставлена игра. У нас команда еще строится. Очень хорошо, что выдержали, реализовали свой момент и одержала важную победу.
 
 
 

 

Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков, победа, агробизнес
 
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