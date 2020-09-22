22.09.2020 14:41

Футбол. Металлист 1925 побеждает при плохой игре (Сайт ФК Металлист 1925)

Желто-синие одолели одного из главных конкурентов в центральном матче тура.



//metalist1925.com

В 3-м туре Первой лиги украинского футбола в очном поединке сошлись два претендента на повышение в классе — харьковский «Металлист 1925» и «Агробизнес» из Волочиска.

Судьбу матча решил эпизод в начале 2-го тайма. Лукас заработал пенальти. Ярослав Ямполь не реализовал, но тут же добил в ворота мяч, который парировал голкипер «Агробизнесам». (Ниже в видеообзоре матча этот момент на 3:00)

«Металлист 1925» победил и имеет после трех сыгранных поединков 7 очков.

Следует отметить, что за три еще неполных тура уже не осталось в Первой лиге команд, не потерявших очки.

Послематчевый комментарий главного тренера "Металлиста 1925" Валерия Кривенцова. - Сегодня обыграли, наверное, самую сильную команду лиги. Думаю, если бы в прошлом сезоне "Агробизнес" ставил задачу выхода в Премьер-Лигу, он бы его решил. Команда сыгранная и крепкая, ее футболисты понимают друг друга с полувзгляда. У нас сегодня игра не выходила... Мы играли плохо, но при этом победили. - Что говорили в раздевалке после матча? - Обычно, я акцентирую внимание лишь на тактических моментах. - Сложилось впечатление, что, например, у Дерека нет контакта с новичками. Как с ним работаете? - Общаемся с ним через переводчика. Делаем это довольно часто. Наши бразильцы - ребята талантливые, поэтому моей задачей является то, чтобы они действовали в интересах команды. Иногда они позволяют себе импровизацию, но это бразильцам в целом свойственно. Их уважают в коллективе и, я думаю, у них хорошее будущее. - В первом тайме было заметно, как капитан "Агробизнеса" Игорь Курило несколько раз провоцировал Дерека. Говорили ему об этом в раздевалке? - Сказал ему, что надо думать об игре и убрать эмоции. - За счет чего победили? - Забили на один мяч больше. - Трансферное окно для "Металлиста 1925" закрылось? - К зиме мы "закрылись". У нас есть три месяца, в течение которых мы определимся с футболистами, которые способны решать серьезные задачи.