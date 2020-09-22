Футбол. Металлист 1925 побеждает при плохой игре (Сайт ФК Металлист 1925)
Желто-синие одолели одного из главных конкурентов в центральном матче тура.
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В 3-м туре Первой лиги украинского футбола в очном поединке сошлись два претендента на повышение в классе — харьковский «Металлист 1925» и «Агробизнес» из Волочиска.
Судьбу матча решил эпизод в начале 2-го тайма. Лукас заработал пенальти. Ярослав Ямполь не реализовал, но тут же добил в ворота мяч, который парировал голкипер «Агробизнесам». (Ниже в видеообзоре матча этот момент на 3:00)
«Металлист 1925» победил и имеет после трех сыгранных поединков 7 очков.
Следует отметить, что за три еще неполных тура уже не осталось в Первой лиге команд, не потерявших очки.
Послематчевый комментарий главного тренера "Металлиста 1925" Валерия Кривенцова.
- Сегодня обыграли, наверное, самую сильную команду лиги. Думаю, если бы в прошлом сезоне "Агробизнес" ставил задачу выхода в Премьер-Лигу, он бы его решил. Команда сыгранная и крепкая, ее футболисты понимают друг друга с полувзгляда. У нас сегодня игра не выходила... Мы играли плохо, но при этом победили.
- Что говорили в раздевалке после матча?
- Обычно, я акцентирую внимание лишь на тактических моментах.
- Сложилось впечатление, что, например, у Дерека нет контакта с новичками. Как с ним работаете?
- Общаемся с ним через переводчика. Делаем это довольно часто. Наши бразильцы - ребята талантливые, поэтому моей задачей является то, чтобы они действовали в интересах команды. Иногда они позволяют себе импровизацию, но это бразильцам в целом свойственно. Их уважают в коллективе и, я думаю, у них хорошее будущее.
- В первом тайме было заметно, как капитан "Агробизнеса" Игорь Курило несколько раз провоцировал Дерека. Говорили ему об этом в раздевалке?
- Сказал ему, что надо думать об игре и убрать эмоции.
- За счет чего победили?
- Забили на один мяч больше.
- Трансферное окно для "Металлиста 1925" закрылось?
- К зиме мы "закрылись". У нас есть три месяца, в течение которых мы определимся с футболистами, которые способны решать серьезные задачи.
После матча против Агробизнеса участие в пресс-конференции приняли игроки Металлиста 1925 Ярослав Ямполь и Владимир Коробка.
Ярослав Ямполь:
- Поздравляю всех с победой! Игра сложилась для нас тяжело, все это видели. Еще раз с победой, три очка и двигаемся дальше!
Хорошая команда играла против нас, нам было трудно с ней! У нас много что не получалось, выход из защиты, поэтому игра и была несколько сумбурной.
Пенальти... Вратарь дотронулся до мяча, затем он попал в штангу и добил его в ворота. Мяч летел прямо на ногу.
Агробизнес очень хорошая команда, отлично играет. По моему мнению, это одна из сильнейших в Первой лиге. Мы дома хотели играть агрессивно, старались, но многое не получалось.
Денис Сидоренко нас сегодня выручал нас много раз. видимо, он, действительно, герой матча.
Владимир Коробка:
- Хочу всех поздравить с победой! Против нас играла команда, которая ставит перед собой задачу, которая играет одним коллективом на протяжении долгого времени. Я считаю, что эта победа будет очень важна в будущем, в борьбе за выход в Премьер-Лигу.
Было видно, что соперник сыгран, у них поставлена игра. У нас команда еще строится. Очень хорошо, что выдержали, реализовали свой момент и одержала важную победу.