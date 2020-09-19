19.09.2020 18:34

Мини-футбол. В Харькове пройдет турнир среди адвокатов (Харьков спортивный)

Турнир состоится 26-27 сентября 2020 года в Центральном парке им. Горького.



//sportevents.kharkiv.ua

Четвертый год подряд в Харькове проводится Всеукраинский турнир по мини-футболу среди адвокатских команд «Адвокатское содружество», в котором планируется участие от 12 до 16 команд из числа украинских адвокатов, представляющих различные области нашей страны.

Харьковщина будет представлена двумя командами харьковских адвокатов.

Команды будут разделены на четыре группы. Игры будут проводиться по правилам мини-футбола, по которым проводится ежегодный международный турнир по мини-футболу среди адвокатских команд “Mundi Advocate”.

В этом году турнир «Адвокатское содружество» будет проведен под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с целью популяризации города не только как спортивного, но и как юридического (адвокатского) центра Украины.

Место проведения турнира: ул. Сумская, 81, Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, футбольные поля.

Торжественное открытие турнира: 26 сентября 2020 года, в 09:30.

Начало отборочных игр: в 10:00 (поле № 4), в 11:00 (поле № 3).

Второй день турнира (27 сентября 2020 года): в 10:30 (поле № 4), в 11:00 часов (поле № 3).

Напомним, в 2019 году турнир собрал 12 команд из 10 областей Украины. Все годы, в течение которых проводится Всеукраинский турнир по мини-футболу среди адвокатских команд «Адвокатское содружество», его идеологами и организаторами являются харьковские адвокаты Сергей Мороз и Тарас Савченко.