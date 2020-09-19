19.09.2020 14:01
Теннис. Харьковчанка Элина Свитолина - в четвертьфинале турнира в Риме (РЕДПОСТ)
Первая ракетка Украины выбила из сетки Светлану Кузнецову.
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Лилер теннискного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина одолела за выход в восьмерку сильнейших турнира в Италии Светлану Кузнецову.
В первой партии, обменявшись брейками в четвертом и пятом геймах, теннисистки смогли решить судьбу сета только на тай-брейке.
Партия осталась за Элиной.
Во второй партии на двух взятых подачах против одной отданной, с пятого матчпоинта, украинка выиграла сет и матч.
Итог - победа Элина Свитолиной 7:6, 6:4.
В четвертьфинале Свитолина сыграет с победившей накануне словенку Полону Херцог чешкой Маркетой Вондроушовой.
Ранее девушки трижды встречались на корте и все встречи остались за Элиной.
Правда, поединок на немецком грунте в 2018 году завершился снятием чешки с туринра при счете по сетам 1:1.
В случае победы над Вондрушовой харьковчанка схлестнется Викторией Азаренко или Гарбинье Мугурусой.