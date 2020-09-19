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19.09.2020  14:01   

Теннис. Харьковчанка Элина Свитолина - в четвертьфинале турнира в Риме (РЕДПОСТ)

Первая ракетка Украины выбила из сетки Светлану Кузнецову.


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Лилер теннискного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина одолела за выход в восьмерку сильнейших турнира в Италии Светлану Кузнецову.
 
В первой партии, обменявшись брейками в четвертом и пятом геймах, теннисистки смогли решить судьбу сета только на тай-брейке.
 
Партия осталась за  Элиной.   
 
Во второй партии на двух взятых подачах против одной отданной, с пятого матчпоинта, украинка выиграла сет и матч.
 
Итог - победа Элина Свитолиной 7:6, 6:4.
 
В четвертьфинале Свитолина сыграет с победившей накануне словенку Полону Херцог чешкой Маркетой Вондроушовой.
 
Ранее девушки трижды встречались на корте и все встречи остались за Элиной.
 
Правда, поединок на немецком грунте в 2018 году завершился снятием чешки с туринра при счете по сетам 1:1.
 
В случае победы над Вондрушовой харьковчанка схлестнется Викторией Азаренко или Гарбинье Мугурусой. 
Тэги:  теннис, победа свитолиной, харьков, четвертьфинал
 
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