18.09.2020 16:49

Стрельба из лука. Харьковчане — призеры юниорских соревнований (Харьков спортивный)

Состоялся Чемпионат Украины по стрельбе из лука среди юниоров 2000 г. р. и моложе.



//sportevents.kharkiv.ua

С 12 по 16 сентября 2020 в городе Львов проходил Чемпионат Украины по стрельбе из лука среди юниоров 2000 г.р. и моложе

В соревнованиях принимают участие спортсмены из девяти областей Украины. Участники соревнований соревнуются в категории классического и блочного лука.

Первый комплект медалей разыгрывался среди смешанных команд. В классическом луке харьковчане — Александра Аристова и Владимир Каменский стали серебряными призерами чемпионата, опередив команду Львов-1 и уступив золотом команде Черновицкая-1.

В классическом луке в личном первенстве харьковчанка Ирина Третьякова, стала бронзовым призером чемпионата среди юниорок, пропустив вперед серебряную и золотую призерок из Львова.

Командные соревнования в классическом и блочном луке состоялись 16 сентября.

Харьковская спортсменка Александра Аристова на данном чемпионате впервые выполнила норматив мастера спорта Украины по стрельбе из лука в квалификационном раунде 70м +70м, набрав 626 очков.