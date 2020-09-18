Главная Новости Спорт Стрельба из лука. Харьковчане — призеры юниорских соревнований (Харьков спортивный)
18.09.2020  16:49   

Стрельба из лука. Харьковчане — призеры юниорских соревнований (Харьков спортивный)

Состоялся Чемпионат Украины по стрельбе из лука среди юниоров 2000 г. р. и моложе.


//sportevents.kharkiv.ua
С 12 по 16 сентября 2020 в городе Львов проходил Чемпионат Украины по стрельбе из лука среди юниоров 2000 г.р. и моложе
 
В соревнованиях принимают участие спортсмены из девяти областей Украины. Участники соревнований соревнуются в категории классического и блочного лука.
 
Первый комплект медалей разыгрывался среди смешанных команд. В классическом луке харьковчане — Александра Аристова и Владимир Каменский стали серебряными призерами чемпионата, опередив команду Львов-1 и уступив золотом команде Черновицкая-1.
В классическом луке в личном первенстве харьковчанка Ирина Третьякова, стала бронзовым призером чемпионата среди юниорок, пропустив вперед серебряную и золотую призерок из Львова.
 
Командные соревнования в классическом и блочном луке состоялись 16 сентября.
 
Харьковская спортсменка Александра Аристова на данном чемпионате впервые выполнила норматив мастера спорта Украины по стрельбе из лука в квалификационном раунде 70м +70м, набрав 626 очков.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  стрельба из лука, призеры, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.09 Спорт Харківські лучники успішно виступили на міжнародних змаганнях у Львові (ФОТО) 07.09 Спорт Харківські лучники успішно виступили на чемпіонаті України 05.08 Спорт Виктор Рубан завоевал «серебро» на чемпионате Украины
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 