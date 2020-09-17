Главная Новости Спорт Футбол. Металлист 1925 покинул опытный полузащитник (Сайт ФК Металлист 1925)
17.09.2020  17:44   

Футбол. Металлист 1925 покинул опытный полузащитник (Сайт ФК Металлист 1925)

Клуб благодарит за сотрудничество Максиму Банасевичу.


//metalist1925.com
Сотрудничество с ФК Металлист 1925 прекратил полузащитник Максим Банасевич.
 
Максим стал игроком нашего клуба в феврале 2020 года и провел за это время 11 официальных матчей, в которых отметился одним забитым мячом.
 
Руководство ФК "Металлист 1925" благодарит Максима за добросовестное отношение к тренировочному и игрового процессов и желает успешного продолжения профессиональной карьеры.
Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
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