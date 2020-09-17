17.09.2020 17:44

Футбол. Металлист 1925 покинул опытный полузащитник (Сайт ФК Металлист 1925)

Клуб благодарит за сотрудничество Максиму Банасевичу.



//metalist1925.com

Сотрудничество с ФК Металлист 1925 прекратил полузащитник Максим Банасевич.

Максим стал игроком нашего клуба в феврале 2020 года и провел за это время 11 официальных матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Руководство ФК "Металлист 1925" благодарит Максима за добросовестное отношение к тренировочному и игрового процессов и желает успешного продолжения профессиональной карьеры.