17.09.2020 16:39

Дрон-рейсинг. В Харькове пройдет финал Чемпионата Украины (Харьков спортивный)

Скоростные гонки спортивных дронов пройдут на Кубке Харькова.



//sportevents.kharkiv.ua

27 сентября 2020 года в Харькове состоится Кубок Харькова по дрон-рейсингу — финал Чемпионата Украины.

Дрон-рейсинг — это достаточно молодой технический вид спорта. Часто его сравнивают с Формулой-1 в воздухе.

Пилотам нужно преодолеть трассу на максимальной скорости, продемонстрировав высокий уровень мастерства и пилотаж.

От 0 до 100 км/ч спортивные дроны разгоняються за пол секунды, а за несколько секунд их скорость может превышать 150-200км/ч.