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17.09.2020  16:39   

Дрон-рейсинг. В Харькове пройдет финал Чемпионата Украины (Харьков спортивный)

Скоростные гонки спортивных дронов пройдут на Кубке Харькова.


//sportevents.kharkiv.ua
27 сентября 2020 года в Харькове состоится Кубок Харькова по дрон-рейсингу — финал Чемпионата Украины.
 
Дрон-рейсинг — это достаточно молодой технический вид спорта. Часто его сравнивают с Формулой-1 в воздухе.
 
Пилотам нужно преодолеть трассу на максимальной скорости, продемонстрировав высокий уровень мастерства и пилотаж.
 
От 0 до 100 км/ч спортивные дроны разгоняються за пол секунды, а за несколько секунд их скорость может превышать 150-200км/ч.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  дрон-рейсинг, финал чемпионата, харьков, украина, кубок
 
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