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17.09.2020  14:52   

Теннис. Харьковчанка Элина Свитолина победно стартует в Риме (РЕДПОСТ)

Харьковчанка одолела Анастасию Павлюченкову.


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Первая ракетка Украины харьковчанка Элина Свитолина успешно стартовала в одиночном разряде итальянского турнира Internazionali BNL d’Italia — Premier 5 с призовым фондом в $2,098,290. 
 
Украинка встречалась на корте с представительницей РФ Анастасией Павлюченковой и вышла в третий круг состязаний, одолев соперницу со счетом 6:3, 7:6.
 
Теперь Свитолина померится силами с победительницей поединка Анетт Контавейт (Эстония) — Светлана Кузнецова (Россия).
Тэги:  теннис, свитолина, харьков
 
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