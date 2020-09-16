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16.09.2020  17:19   

Скалолазание. В Харькове прошел финал Чемпионата Украины (4sport.ua)

В финальном этапе выступали по восемь спортсменов.


//4sport.ua
14 сентября 2020 года в Харькове на базе центра «Вертикаль» состоялись финальные соревнования в рамках Чемпионата Украины по скалолазанию в дисциплине трудность, а также были подведены итоги в дисциплине многоборье. Об этом сообщает 4sport.ua
 
В финальном этапе выступали по 8 спортсменов (мужчин и женщин), прошедших квалификационный и полуфинальный отбор с наилучшим результатом.
 
В финале победителями, в дисциплине трудность стали Самойлов Федор (Луганск / Украинка, Киевская обл.) и Евгения Казбекова (г. Днепр).
 
Отметим, что именно эта пара стала победителями и в этапе Кубка Украины по скалолазанию, проходившем в Днепре с 3 по 6 сентября.
И также как и в Днепре, в соревнованиях в Харькове Фёдор и Евгения прошли трассы до ТОПа, однако если среди мужчин Самойлов был единственным, кто смог пройти всю трассу, то среди женщин ТОП разделили Евгения Казбекова и Маргарита Захарова.
Однако, Маргарита Захарова выполнив ТОП с перестартовки (в первом пролазе она заявила о технической неполадке на трассе, а именно о проворачивающемся зацепе), потратила больше времени на пролаз, чем Евгения Казбекова, став тем самым серебряной призёркой.
 
Также стоит отметить выступление в финальной части соревнований Соколовой Ольги - спортсменки из Днепра, которая специализируется в дисциплине скорость, и к тому же для неё это был первый первый финал во взрослых соревнованиях. Она заняла седьмое место.
 
По результатам женских финалов две спортсменки: Ксения Захарова и Анастасия Кобец выполнили норматив "мастер спорта Украины".
 
В мужских финалах серебряную медаль выборол действующий чемпион Украины по боулдерингу Сергей Топишко.
Отметим, что для половины мужчин - участников финала, переломной стала 16-ая зацепа: четверо из восьми выступавших так и не смогли пройти этот зацеп.
 
Победители и призеры соревнований в дисциплине трудность:
 
1 место: Самойлов Федор (Луганск / Украинка, Киевская обл.) и Евгения Казбекова (г. Днепр).
 
2 место: Сергей Топишко (Луганск / Киев ) и Маргарита Захарова (Харьков)
 
3 место: Леонид Осадчий (Харьков) и Ксения Захарова (Харьков)
 
В дисциплине многоборье (по сумме трёх дисциплин: скорость, боулдеринг, трудность) чемпионами и призёрами стали:
 
1 место: Леонид Осадчий (Харьков) и Маргарита Захарова (Харьков)
 
2 место: Самойлов Федор (Луганск / Украинка, Киевская обл.) и Кобец Анастасия (Краматорск)
 
3 место: Павленко Константин (Одесса) и Ксения Захарова (Харьков) вместе с Татьяна Заяц (Харьков)

Источник:   4sport.ua
 Тэги:  скалолазание, финал чемпионата, харьков
 
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