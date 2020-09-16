16.09.2020 15:19

Теннис. Харьковчанка Свитолина - о настрое накануне поединка в Риме (Большой теннис Украины)

Харьковчанка поделилась эмоциями накануне своего первого матча в одиночном разряде на турнире в Риме, сообщает сайт btu.org.ua



//btu.org.ua

Первая ракетка Украины харьковчанка Элина Свитолина, выступающая сейчас на туринире в Италии, накануне схватки с Анастасией Павлюченковой, баланс побед с которой у нее отрицательный, поделилась своими эмоциями.

«Обычно конец сентября проходил в суете. Однозначно, в этом году есть отличия, потому что у нас не будет Итогового турнира. Если говорить конкретно обо мне, то в это время на протяжении последних трех лет я была под давлением из-за квалификации на WTA Finals. В этом же году немного другая история. Наверное, я сыграю на 4-5 турнирах, если будут еще добавлены какие-нибудь соревнования. К сожалению, отменили турнир в Мадриде, который также был в моем календаре.

Я просто постараюсь получить удовольствие от своего времени на корте, где ты переживаешь разные эмоции, давление, где пытаешься справиться с разными ситуациями. Думаю, что многие игроки, и я, в том числе, соскучились по этому. Обычно мы все куда-то торопимся, стараемся куда-то добраться, стать лучше. Сейчас же я могу получить больше удовольствия от игры и насладиться эмоциями, которых мне не хватало последние несколько месяцев», — комментирует Элина.

Вместе с тем теннистка отметила,что, во время карантина успела завершить учебу. "Кажется, у меня ушло где-то два года и еще немного, чтобы получить этот диплом. Нужно было много читать, много писать, много запоминать. Я начала учиться по этой теме, потому что мне было интересно узнать больше о питании. Когда ты путешествуешь, то некоторые детали упускаешь. И я считаю, что их важно знать не только спортсменам. Спортсменам такие знания необходимы, но и другим людям тоже, потому что не все знают, насколько такие детали могут влиять на ваше настроение и самочувствие. Мне было интересно отдалиться от тенниса и больше сфокусироваться на теме питания. Я многое узнала благодаря этому. Очень рада, что смогла наконец закончить свое обучение, потому что это было действительно трудно. Экзамены были тяжелыми. Мне пришлось много писать, а мне это нелегко дается. Нужно было набирать много текста. Так что, я не завидую вам, журналистам, что вам приходится много печатать на своих ноутбуках. Это занятие может тебя достать. С одним из моих учителей я обсуждала, насколько трудно теннисистам придерживаться нормального режима, питаться три раза в день полноценно с двумя перекусами. Обычно, когда ты ждешь свой матч, то что-нибудь ешь. Утром ты завтракаешь, потом у тебя небольшой перекус, после матча нужно снова пополнить запас энергии. И ты ешь и ешь, и думаешь, мол, а если я завтра играю снова, то мне нужно хорошо подкрепиться. В итоге получается, что ты принимаешь пищу раз 6 или 7. Может быть, небольшими количествами, но для такого типа организма это многовато. У нас нет одинаковой рутины, каждый день проходит по-разному. Из-за этого возникают трудности. У меня бывает такое, что я ем семь раз или шесть раз, или два раза. Кому из игроков при таком режиме удается удерживать форму? На это потребуется много времени, много сил, чтобы не перекусывать то тут, то там. И в WTA о нас очень хорошо заботятся. У нас много разных вариантов для перекусов, разные шоколадки, печенье, много всего. Поэтому оставаться в одной и той же форме весь год трудно. И также нужно учитывать смену часовых поясов. В итоге, я бы сказала, ты просто сдаешься (смеется)".

Элина Свитолина 15 сентября проиграла свой поединок на «Internazionali BNL d’Italia» в паре с Даяной Ястремской. Первой соперницей Свитолиной в одиночной сетке соревнований станет россиянка Анастасия Павлюченкова.