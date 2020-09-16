16.09.2020 12:17

Харьковчане стали чемпионами Украины по плаванию на открытой воде (Горсовет)

На чемпионате Украины по плаванию на открытой воде, который прошел 10-12 сентября в городе Бердянск, харьковчане завоевали восемь медалей.



// city.kharkov.ua

Харьковские спортсмены завоевали пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медали.

В частности, пловец Игорь Червинский одержал первенство на дистанциях 5 и 10 км среди мужчин.



Карина Снитко заняла первые места на дистанциях 5 и 7,5 км среди девушек 2003-2004 г.р., а также второе место на дистанции 5 км среди женщин.



Богдан Белеменко одержал победу на дистанции 5 км, стал серебряным призером на дистанции 10 км среди юношей 2001-2002 г.р. и бронзовым - на дистанции 5 км среди мужчин.