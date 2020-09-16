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16.09.2020  09:33   

Велодень в Харькове отменен (Горсовет)

Спортивно-развлекательное мероприятие «Велодень-2020» в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в этом году в Харькове проводиться не будет.


// city.kharkov.ua

Такое решение было принято оргкомитетом мероприятия накануне, 15 сентября. Следующий Велодень состоится в 2021 году.

Напомним, традиционный велопробег планировалось провести в воскресенье, 20 сентября.

Источник:   ХГС
 Тэги:  велодень, отмена, карантин, коронавирус, харьков
 
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