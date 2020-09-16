16.09.2020 09:33

Велодень в Харькове отменен (Горсовет)

Спортивно-развлекательное мероприятие «Велодень-2020» в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в этом году в Харькове проводиться не будет.



// city.kharkov.ua

Такое решение было принято оргкомитетом мероприятия накануне, 15 сентября. Следующий Велодень состоится в 2021 году.

Напомним, традиционный велопробег планировалось провести в воскресенье, 20 сентября.