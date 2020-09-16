Велодень в Харькове отменен (Горсовет)

Спортивно-развлекательное мероприятие «Велодень-2020» в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в этом году в Харькове проводиться не будет.
Такое решение было принято оргкомитетом мероприятия накануне, 15 сентября. Следующий Велодень состоится в 2021 году.
Напомним, традиционный велопробег планировалось провести в воскресенье, 20 сентября.
Сегодня окружающие не оценят новых проектов и инициатив. Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
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