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15.09.2020  15:19   

В Харьковских школах провели открытые уроки по разным видам спорта

Уроки прошли в рамках Всеукраинского проекта среди детей и молодежи и Европейской недели спорта прошли в учебных учреждениях Киевского района.


//sportevents.kharkiv.ua
Спортивное мероприятие «Олимпийские уроки #BeAktive» в рамках Всеукраинского проекта среди детей и молодежи и Европейской недели спорта прошли в учебных учреждениях Киевского района.
 
В частности, для учащихся Харьковской общеобразовательной школы № 5 занятия по физической культуре провели континентальный чемпион по профессиональному боксу по версии WBA Валентин Головко, серебряный призер чемпионатов Украины по боксу Екатерина Дрозд и чемпионка Украины по универсальному бою и кикбоксингу Алина Зайцева.
 
Для воспитанников лицея № 4 олимпийский урок провели победитель всеукраинских соревнований по стрельбе из лука Максим Колесник, а также тренер и призер чемпионатов Украины по стрельбе из лука Леонид Дикань.
Тэги:  олм=импийские уроки, школа, харьков
 
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