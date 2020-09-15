15.09.2020 15:19

В Харьковских школах провели открытые уроки по разным видам спорта

Уроки прошли в рамках Всеукраинского проекта среди детей и молодежи и Европейской недели спорта прошли в учебных учреждениях Киевского района.



//sportevents.kharkiv.ua

Спортивное мероприятие «Олимпийские уроки #BeAktive» в рамках Всеукраинского проекта среди детей и молодежи и Европейской недели спорта прошли в учебных учреждениях Киевского района.

В частности, для учащихся Харьковской общеобразовательной школы № 5 занятия по физической культуре провели континентальный чемпион по профессиональному боксу по версии WBA Валентин Головко, серебряный призер чемпионатов Украины по боксу Екатерина Дрозд и чемпионка Украины по универсальному бою и кикбоксингу Алина Зайцева.

Для воспитанников лицея № 4 олимпийский урок провели победитель всеукраинских соревнований по стрельбе из лука Максим Колесник, а также тренер и призер чемпионатов Украины по стрельбе из лука Леонид Дикань.