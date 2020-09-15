15.09.2020 12:29

У Харкові пройде крос пам'яті жертв тоталітаризму

XXI Легкоатлетичний крос пам'яті жертв тоталітаризму та велопробіг відбудуться 26 вересня на Меморіалі жертвам тоталітаризму (шостий квартал Лісопарку).



// city.kharkov.ua

За словами організаторів, традиційний захід присвячено пам'яті розстріляних поляків і представників харківської інтелігенції, які поховані на Меморіалі, а також 75-ій річниці закінчення Другої світової війни.

Також цього дня пройде велопробіг, організований представниками польської діаспори в Харкові - «Будинком Полонії на Сході».



Перед стартом відбудеться покладання квітів на польській і українській частинах Меморіалу та коротка екуменічна молитва представників різних конфесій.



Старт забігу і велопробігу - о 10:30.



Організатори заходу: Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові і Харківська міська рада.



Довідка. Меморіал жертвам тоталітаризму відкрито 17 червня 2000 года за ініціативою Президентів України і Польщі у харківському Лісопарку. У 1940 році там були розстріляні 3 809 польських офіцерів і 500 мирних громадян Польщі.