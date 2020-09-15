У Харкові пройде крос пам'яті жертв тоталітаризму

XXI Легкоатлетичний крос пам'яті жертв тоталітаризму та велопробіг відбудуться 26 вересня на Меморіалі жертвам тоталітаризму (шостий квартал Лісопарку).
За словами організаторів, традиційний захід присвячено пам'яті розстріляних поляків і представників харківської інтелігенції, які поховані на Меморіалі, а також 75-ій річниці закінчення Другої світової війни.
Також цього дня пройде велопробіг, організований представниками польської діаспори в Харкові - «Будинком Полонії на Сході».
Перед стартом відбудеться покладання квітів на польській і українській частинах Меморіалу та коротка екуменічна молитва представників різних конфесій.
Старт забігу і велопробігу - о 10:30.
Організатори заходу: Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові і Харківська міська рада.
Довідка. Меморіал жертвам тоталітаризму відкрито 17 червня 2000 года за ініціативою Президентів України і Польщі у харківському Лісопарку. У 1940 році там були розстріляні 3 809 польських офіцерів і 500 мирних громадян Польщі.
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