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15.09.2020  12:29   

У Харкові пройде крос пам'яті жертв тоталітаризму

XXI Легкоатлетичний крос пам'яті жертв тоталітаризму та велопробіг відбудуться 26 вересня на Меморіалі жертвам тоталітаризму (шостий квартал Лісопарку).


// city.kharkov.ua

За словами організаторів, традиційний захід присвячено пам'яті розстріляних поляків і представників харківської інтелігенції, які поховані на Меморіалі, а також 75-ій річниці закінчення Другої світової війни.

Також цього дня пройде велопробіг, організований представниками польської діаспори в Харкові - «Будинком Полонії на Сході».

Перед стартом відбудеться покладання квітів на польській і українській частинах Меморіалу та коротка екуменічна молитва представників різних конфесій.

Старт забігу і велопробігу - о 10:30.

Організатори заходу: Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові і Харківська міська рада.

Довідка. Меморіал жертвам тоталітаризму відкрито 17 червня 2000 года за ініціативою Президентів України і Польщі у харківському Лісопарку. У 1940 році там були розстріляні 3 809 польських офіцерів і 500 мирних громадян Польщі.

Источник:   ХМР
 Тэги:  кросс, харьков
 
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