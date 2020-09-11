Главная Новости Спорт В Індустріальному районі пройшли змагання «Мама, тато, я - спортивна сім'я» (ФОТО)
11.09.2020  14:19   

В Індустріальному районі пройшли змагання «Мама, тато, я - спортивна сім'я» (ФОТО)

Традиційні змагання приурочені до Дня фізичної культури і спорту.


//city.kharkov.ua
У них взяли участь сім'ї першокласників і вихованців груп старшого віку дитячих садків. Змагання проходили на базі 11-ти шкіл району.
 
Усі переможці та учасники спортивних естафет отримали сертифікати на гру в боулінг-клубі.
 
Для учасників змагань та вболівальників виступили творчі колективи району.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Міська рада
 Тэги:  день физической культуры, семейные состязания, харьков
 
Версия для печати
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 