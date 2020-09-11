У суботу в парку Горького пройде спортивний ярмарок

Сьомий спортивний ярмарок «Харків - спортивна столиця» відбудеться 12 вересня у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького.
Цього ж дня в Україні відзначатиметься День фізичної культури і спорту.
Як повідомили організатори, в день ярмарку парк буде розділений на три зони:
- на центральній алеї буде представлено понад 40 спортивних організацій і 20 фітнес-клубів Харкова та фуд-корт здорового харчування;
- у зоні єдиноборств (зліва від головної сцени) близько 30 спортивних організацій бойових мистецтв проведуть майстер-класи;
- на головній сцені пройдуть показові виступи спортивних організацій.
Також в рамках заходу відбудеться презентація оновленого спортивного бренду Харкова.
Гості спортивного ярмарку зможуть не тільки поспостерігати за виступами спортсменів, але і безпосередньо спробувати себе в різних видах спорту, випробувати силу і спритність на тренажерах. Також можна буде взяти участь в інтелектуально-розважальному спортивному квесті «Sport Quest».
Початок ярмарку - о 12:00. Вхід - вільний. Також проходитиме онлайн-трансляція спортивного свята на YouTube-каналі «Kharkiv Sport City».
И вы, и окружающие будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Постарайтесь не терять головы – иначе можно пожалеть о легкомысленных поступках.
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