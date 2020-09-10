10.09.2020 14:31

Спортивная ярмарка приглашает присоединиться

В рамках события состоится презентация обновленного спортивного бренда Харькова, спортивный квест, показательные выступления и мастер-классы.



//redpost.com.ua

В день ярмарки парк будет разделен на три зоны:

1. На центральной аллее будет представлено более 40 спортивных организаций, 20 фитнес-клубов Харькова и фудкорт здорового питания.

2. В зоне боевых единоборств (слева от сцены) более 30 спортивных организаций боевых искусств проведут презентационные мастер-классы.

3. На главной сцене пройдут показательные выступления спортивных организаций и розыгрыши с подарками.

С 13:00 до 16:00 посетители ярмарки смогут принять участие в интеллектуально-развлекательном квесте “Sport Quest”. Регистрация на квест будет проходить в палатке, которая будет расположена первой слева от главного входа в парк. Рядом с палаткой будет зеленый флаг “ENcounter”.

Старт игры раздельный. Ограничения на количество участников — 100 человек.

Все участники получат сувенирные браслеты, а победители получат призы.

Подробная информация по телефону: +38 (050) 301-51-54 или в Телеграме @telegaBD.

Те, кто не смогут приобщиться к этому яркому событию, смогут почувствовать атмосферу спортивного праздника в онлайн-режиме на YouTube-канале “Kharkiv Sport City”.

Начало ярмарки: в 12:00

Место проведения: ул. Сумская, 81 (Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького)