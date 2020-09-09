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09.09.2020  14:18   

Стартовал второй поток курсов Kharkiv Sport Academy

Курсы проводятся для спортивных федераций и организаций всех форм собственности Харькова.


//sportevents.kharkiv.ua
Лекторами выступают специалисты брендингового агенства “Boomerang”.
 
Для всех желающих, кто не успел записаться на курс, есть возможность подать заявку до 11 сентября (пятница) и стать участником.
 
Позвонить и зарегистрироваться на курсы можно по телефону: +38 (066) 707 77 88
 
Общее число участников ограничено до 30 человек.
 
Курс направлен на обучение базовым навыкам маркетинга, применения различных стратегий по улучшению коммуникаций спортивных федераций с целевыми аудиториями, ведение и позиционирование своего спортивного бренда и много другое.
 
В результате прохождения курса участники получат готовую страницу своей федерации с правильным ее содержанием и эффективными инструментами для ее продвижения и сертификат об успешном завышении курса “Kharkiv Sport Academy 2.0“.
 
Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  kharkiv sport academy, курсы, харьков, спорт
 
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