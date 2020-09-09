09.09.2020 14:18

Стартовал второй поток курсов Kharkiv Sport Academy

Курсы проводятся для спортивных федераций и организаций всех форм собственности Харькова.



//sportevents.kharkiv.ua

Лекторами выступают специалисты брендингового агенства “Boomerang”.

Для всех желающих, кто не успел записаться на курс, есть возможность подать заявку до 11 сентября (пятница) и стать участником.

Позвонить и зарегистрироваться на курсы можно по телефону: +38 (066) 707 77 88

Общее число участников ограничено до 30 человек.

Курс направлен на обучение базовым навыкам маркетинга, применения различных стратегий по улучшению коммуникаций спортивных федераций с целевыми аудиториями, ведение и позиционирование своего спортивного бренда и много другое.

В результате прохождения курса участники получат готовую страницу своей федерации с правильным ее содержанием и эффективными инструментами для ее продвижения и сертификат об успешном завышении курса “Kharkiv Sport Academy 2.0“.

Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке.