08.09.2020 14:19

Гребля. В конце сентября - Чемпионат Харьковской области

В Харькове пройдет первенствообласти по гребле на байдарках и каноэ «Харьковская волна».



//sportevents.kharkiv.ua

25-27 сентября на базе детско-юношеской спортивной школы № 2 (ул. Сидора Ковпака, 5) пройдет чемпионат Харьковской области по гребле на байдарках и каноэ «Харьковская волна».

Программа мероприятия включает:

25 сентября соревнования на длинные дистанции;

26 сентября соревнования на дистанции спринт 150 м

26 сентября соревнования в микс.

Торжественная часть Состоится 26 сентября, начало в 14:00.

Напомним, что в 2019 году среди харьковчан первое место в старшей категории занял Денис Черненко.

Георгий Стеценко одержал победу в категории 2008-2009 г.р., а Георгий Чернигин занял 3 место в категории 2006-2007 г.р.