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08.09.2020  14:19   

Гребля. В конце сентября - Чемпионат Харьковской области

В Харькове пройдет первенствообласти по гребле на байдарках и каноэ «Харьковская волна».


//sportevents.kharkiv.ua
25-27 сентября на базе детско-юношеской спортивной школы № 2 (ул. Сидора Ковпака, 5) пройдет чемпионат Харьковской области по гребле на байдарках и каноэ «Харьковская волна».
 
Программа мероприятия включает:
 
25 сентября соревнования на длинные дистанции;
26 сентября соревнования на дистанции спринт 150 м
26 сентября соревнования в микс.
Торжественная часть Состоится 26 сентября, начало в 14:00.
 
Напомним, что в 2019 году среди харьковчан первое место в старшей категории занял Денис Черненко.
Георгий Стеценко одержал победу в категории 2008-2009 г.р., а Георгий Чернигин занял 3 место в категории 2006-2007 г.р.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  гребля, чемпионат области, харьков, байдарки, каноэ
 
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