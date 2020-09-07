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07.09.2020  13:27   

Харківські лучники успішно виступили на чемпіонаті України

Чемпіонат України зі стрільби з лука пройшов з 30 серпня по 5 вересня у Черкасах.


// city.kharkov.ua

У змаганнях взяли участь спортсмени з дев'яти областей України.

У блочному луці в особистій першості серед чоловіків бронзовим призером став харків'янин Олександр Соколов.

У класичному луці у командній першості серед чоловіків третє місце посіла команда «Харківська-1», до якої входили Віктор Рубан, Микита Кравчук і Артем Мелехов.

Серед змішаних команд у блочному луці чемпіонами України стали харків'яни Вадим Головко та Віра Охотська.
 
Серед змішаних команд у класичному луці «бронзу» виграла команда «Харківська-1» у складі Микити Кравчука і Дарини Павличенко.

У загальнокомандному заліку збірна команда Харківської області посіла третє місце.

Источник:   ХМР
 Тэги:  стрельба из лука, харьков
 
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