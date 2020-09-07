Главная Новости Спорт Харківський тенісист виграв парний титул на міжнародних змаганнях
07.09.2020  11:23   

Харківський тенісист виграв парний титул на міжнародних змаганнях

Турнір ITF M15 «Lake Park Open-2020» пройшов у місті Новомосковськ (Дніпропетровська область).


// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, у фіналі змагань дует у складі Владислава Орлова (Харків, Україна) та Дениса Євсєєва (Казахстан) обіграв суперників Еріка Ваншельбойма (Україна) та Войцеха Марека (Польща). Спортсмени змагалися майже дві години і відіграли три матчболи на супертай-брейку: 6:4, 5:7, 13:11.

У департаменті зазначили, що Владислав Орлов і Денис Євсєєв вперше виступали разом, при цьому для кожного з них це дев'ятий парний титул на турнірах ITF. 

Зазначимо, що турнір ITF M15 «Lake Park Open-2020» з призовим фондом 15 тис. дол. став першими міжнародними професійними змаганнями на території України з осені минулого року. Змагання проходили у новому клубі «Lake Park».

Источник:   ХМР
 Тэги:  теннис, харьков
 
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