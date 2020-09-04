04.09.2020 16:36

Харківські компанії запрошують на «Битву корпорацій»

Триває реєстрація команд на участь у корпоративному турнірі «Битва корпорацій» 2020-2021 рр., який пройде у Харкові.



//bitva.com.ua

За словами організаторів, на участь у VI сезоні змагань вже подали заявки 14 команд.

Турнір традиційно складається з двох кубків: Осіннього і Весняного, які відбуваються впродовж 10 місяців і складаються з 10 видів спорту: картинг, міні-футбол, стрітбол, настільний теніс, інтелектуальна гра «Med head», боулінг, бадмінтон, спортивний покер або дартс, лазертаг, пляжний волейбол.

«Проект «Битва корпорацій» пропагує здоровий спосіб життя для співробітників компанії, корпоративне спілкування, а також дає можливість спробувати себе в різних видах спорту і створює майданчик для реклами компанії», - зазначили організатори.

Зареєструватися на участь у турнірі можна за телефоном: +38 (093) 309-00-99.