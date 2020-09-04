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04.09.2020  16:36   

Харківські компанії запрошують на «Битву корпорацій»

Триває реєстрація команд на участь у корпоративному турнірі «Битва корпорацій» 2020-2021 рр., який пройде у Харкові.


//bitva.com.ua
За словами організаторів, на участь у VI сезоні змагань вже подали заявки 14 команд.
 
Турнір традиційно складається з двох кубків: Осіннього і Весняного, які відбуваються впродовж 10 місяців і складаються з 10 видів спорту: картинг, міні-футбол, стрітбол, настільний теніс, інтелектуальна гра «Med head», боулінг, бадмінтон, спортивний покер або дартс, лазертаг, пляжний волейбол.
 
«Проект «Битва корпорацій» пропагує здоровий спосіб життя для співробітників компанії, корпоративне спілкування, а також дає можливість спробувати себе в різних видах спорту і створює майданчик для реклами компанії», - зазначили організатори.
 
Зареєструватися на участь у турнірі можна за телефоном: +38 (093) 309-00-99.
 
З презентацією VI сезону «Битви корпорацій» можна ознайомитися тут.
Источник:   Битва корпораций
 Тэги:  битва корпораций, харьков
 
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