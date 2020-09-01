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01.09.2020  14:14   

Водное поло. Харьковчане - вице-чемпионы Украины

Во Львове состоялся заключительный пятый тур мужского чемпионата страны по водному поло.


//sportevents.kharkiv.ua
Интрига в борьбе за главные медали турнира свелась к очному противостоянию львовского «Динамо» и сборной Харьковской области. Победа позволяла хозяевам стать чемпионами досрочно.
 
Первую половину они выиграли с преимуществом в два мяча. После смены сторон — увеличили разницу еще на два гола. Последний период выиграли харьковчане — 2:1, но игра осталась за «Динамо» — 9:6.
 
Самым результативным игроком матча стал львовянин Орест Джура, на его счету 4 мяча. Повторный матч между этими же соперниками опять принес победу «динамовцам» — 9:8.
 
Сборная Харьковской области получила серебряные медали, Мариуполь — бронзовые. Харьковчанин Владимир Войтенко признан лучшим центральным нападающим турнира.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  водное поло, спорт, харьков, чемпионы
 
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