Водное поло. Харьковчане - вице-чемпионы Украины

Во Львове состоялся заключительный пятый тур мужского чемпионата страны по водному поло.
Первый осенний месяц обещает быть динамичным и результативным. Конечно, не обойдется без трудностей, однако большинство смогут их разрешить.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год. в этот день, но в прошлом веке началась Вторая мировая война и открыли первый супермаркет.
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