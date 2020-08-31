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31.08.2020  15:37   

Регби. Стартовал новый сезон

В сезон открылся схваткой «Олимпа» и одесского «Политехника».


//sportevents.kharkiv.ua
В Украине стартовал сезон по классическому регби
 
Харьковский «Олимп» в первом туре на стадионе «Динамо» принимал одесский «Политехник»
 
Харьковчане обозначили претензии на победу до перерыва, выиграв первую половину со счетом 48:0. Во втором тайме гости уверенно играли в защите и могли заработать очки со штрафного, но свои моменты не реализовали. «Олимп» произвел замены во всех линиях и увеличил голевое преимущество до результата 83:0.
 
Самым результативным в составе победителей стал Владимир Войтов, который успешно пробил девять реализаций, и четвертной Олег Косарев, на чьем счету три попытки. Главный конкурент «Олимпа» за победу в чемпионате, одесский «Кредо-1963», на своем поле уступил киевскому «Антаресу» — 31:33. Между собой харьковчане и одесситы встретятся на стадионе «Динамо» в субботу в 13.00.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  регби, спорт, харьков
 
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