31.08.2020 15:37

Регби. Стартовал новый сезон

В сезон открылся схваткой «Олимпа» и одесского «Политехника».



//sportevents.kharkiv.ua

В Украине стартовал сезон по классическому регби

Харьковский «Олимп» в первом туре на стадионе «Динамо» принимал одесский «Политехник»

Харьковчане обозначили претензии на победу до перерыва, выиграв первую половину со счетом 48:0. Во втором тайме гости уверенно играли в защите и могли заработать очки со штрафного, но свои моменты не реализовали. «Олимп» произвел замены во всех линиях и увеличил голевое преимущество до результата 83:0.

Самым результативным в составе победителей стал Владимир Войтов, который успешно пробил девять реализаций, и четвертной Олег Косарев, на чьем счету три попытки. Главный конкурент «Олимпа» за победу в чемпионате, одесский «Кредо-1963», на своем поле уступил киевскому «Антаресу» — 31:33. Между собой харьковчане и одесситы встретятся на стадионе «Динамо» в субботу в 13.00.