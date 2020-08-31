31.08.2020 14:18

Пляжный волейбол. Харьковчане - призеры чемпионата Украины

В Черноморске Одесской области завершился чемпионат Украины в возрастной категории до 19 лет.



//sportevents.kharkiv.ua

Количество участников в женской категории заставило организаторов проводить предварительную квалификацию.

В мужской сетке до полного комплекта не хватило двух пар, поэтому первый круг харьковчане Михаил Меркулов и Кирилл Терещенко пропускали. Затем выиграли дважды за минимальное количество сетов, а в четвертьфинале — уступили.

Поскольку формат пляжного волейбола предполагает право на одну ошибку, в полуфинал харьковская пара вышла из «сетки лузеров». Но и там проиграла будущим победителям из Новой Каховки и Прилук — 12:21, 10:21.

В «бронзовом» финале ученики харьковского областного спортивного колледжа победили запорожский дуэт Дмитрий Гладырь — Евгений Попов — 21:11, 21:19.

Еще одна харьковская команда, братья Станислав и Тимофей Онуфрейчуки, заняла на чемпионате пятое место.

Напомним, ранее в Харькове состоялся турнир по волейболу памяти заслуженного тренера Украины Владимира Бомштейна. В спорткомплексе юридической академии имени Ярослава Мудрого соревновалась четыре команды.