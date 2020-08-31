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31.08.2020  14:18   

Пляжный волейбол. Харьковчане - призеры чемпионата Украины

В Черноморске Одесской области завершился чемпионат Украины в возрастной категории до 19 лет.


//sportevents.kharkiv.ua
Количество участников в женской категории заставило организаторов проводить предварительную квалификацию.
 
В мужской сетке до полного комплекта не хватило двух пар, поэтому первый круг харьковчане Михаил Меркулов и Кирилл Терещенко пропускали. Затем выиграли дважды за минимальное количество сетов, а в четвертьфинале — уступили.
 
Поскольку формат пляжного волейбола предполагает право на одну ошибку, в полуфинал харьковская пара вышла из «сетки лузеров». Но и там проиграла будущим победителям из Новой Каховки и Прилук — 12:21, 10:21.
 
В «бронзовом» финале ученики харьковского областного спортивного колледжа победили запорожский дуэт Дмитрий Гладырь — Евгений Попов — 21:11, 21:19.
 
Еще одна харьковская команда, братья Станислав и Тимофей Онуфрейчуки, заняла на чемпионате пятое место.
 
Напомним, ранее в Харькове состоялся турнир по волейболу памяти заслуженного тренера Украины Владимира Бомштейна. В спорткомплексе юридической академии имени Ярослава Мудрого соревновалась четыре команды.
Тэги:  пляжный волейбол, чемпионат, харьков, бронза, призеры
 
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