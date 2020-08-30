30.08.2020 13:13

Футбол. Дебютное фиаско Металла (ВИДЕО)

Харьковский клуб потерпел поражение в первом матче.



//sportevents.kharkiv.ua

Харьковский «Металл» не сумел пройти дальше первого предварительного раунда Кубка Украины сезона 2020/21 гг.

На этой стадии «Металл» в своем первом официальном матче играл против команды «ВПК-Агро» из Магдалиновки Днепропетровской области.

Первый гол в истории «Металла» забил капитан команды Егор Демченко. На что «ВПК-Агро» ответили мячами Николая Ляшенко, бывшего футболиста харьковского «Гелиоса» Антона Кичи, и Александра Логинова.

Уступая 1:3 «Металл» заработал пенальти. 11-метровый был назначен за фол. Демченко мог стать автором голевого дубля, но, исполняя пенальти, попал в перекладину.

В результате счет не изменился. «Металл» проиграл 1:3 и выбыл из розыгрыша Кубка Украины.

«Металл» — «ВПК-Агро» 1:3

Голы: Демченко 18 — Ляшенко 31, Кича 37, Логинов 56

«Металл»: Каневцев, Стрельцов (Мандей 64), Мизюк, Федорив, Ярош, Ралюченко (Лозовой 64), Романов (Горяинов 90+3), Демченко (Антонов 89), Багачанский (Давыдов 46), Нехтий, Фомин.

«ВПК-Агро»: Бубенцов, Красов, Логинов, Яременко, Милесин, Передистый, Терехов, Ляшенко (Горбаченко 67), Будняк, Кича (Тищенко 67), Шмигельский (Дорошенко 77).

Предупреждения: Федорив 90+1, Романов 90+3 — Яременко 3, Ляшенко 45+1, Милесин 47, Логинов 54, Передистый 55.