30.08.2020 12:34

У Харкові пройшло свято фітнесу «FIT DAY KHARKIV 2020» (ФОТО)

Всеукраїнська фітнес-конвенція «FIT DAY KHARKIV 2020» відбулася на стадіоні «Металіст».



//city.kharkov.ua

Фітнес-захід проходить щорічно і проводиться за підтримки Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту. Проєкт реалізується вже четвертий рік поспіль і об'єднує в собі кілька напрямків: майстер-класи від кращих українських презентерів; фітнес-форум «Sport Marketing Forum 2020»; змагання «Barstylers Workout Challenge»; змагання «Burpee Challenge»; «FITNESS EXPO».

Так, в рамках фітнес-форуму «Sport Marketing Forum 2020» для тренерів, менеджерів і керівників фітнес-центрів експерти обговорили тему співпраці та колаборації в сфері спортивного маркетингу, а для проведення майстер-класів до Харкова приїхали кращі презентери з Києва, Полтави, Запоріжжя.

Також в рамках фітнес-конвенції пройшли змагання «Burpee Challenge». До участі, в залежності від категорії, були запрошені жінки, чоловіки, діти у віці від 12 до 15 років і діти віком від 8 до 11 років. Переможці були виявлені за результатами етапу кваліфікації і фінального етапу, під час яких потрібно було виконати 30 вправ берпи на швидкість. Серед жінок перемогу здобула Віолетта Кобилянська, серед чоловіків - Роман Ярошевич.

«Я беру участь не вперше, в 2019 році вже брав участь і був у числі лідерів. Гарний захід, його організація на високому рівні, і атмосфера для спортсменів дуже хороша», - поділився враженнями переможець в чоловічій категорії змагань «Burpee Challenge».

На святі фітнесу відбулися і змагання з воркауту «Barstylers Workout Challenge». Атлети різних клубів боролися за кубок «Barstylers Workout Cup». До участі в змаганнях допускалися учасники будь-якої вікової категорії. Змагання складалися з двох етапів: на першому спортсмени повинні були набрати максимальну кількість балів під час виконання силових вправ, на другому етапі потрібно було виконати підтягування на турніку з вагою 16 кг і віджимання на брусах з вагою 24 кг.

У змаганнях брали участь команди двох клубів - «Старт» і «Торсіон». У категорії дітей від 9 до 11 років і від 12 до 14 років переможцями стали спортсмени з «Торсіону». У категорії дітей від 15 до 17 років і серед дівчат перемогла команда «Старт». Також учасник «Старту» здобув перемогу в першості серед дорослих юнаків. Капітани команд Єгор Худошин і Микита Водяницький зійшлися на нічиїй.

Переможці змагань отримали кубки, солодкі подарунки та грошові винагороди.

Як зазначив організатор «FIT DAY KHARKIV 2020» Юрій Коротун, захід був запланований на червень, але через пандемію його постійно переносили. «Але ми раді, що вдалося зібрати всіх любителів фитнеса. У нинішньому році діяли і обмеження - ми не запрошували на стадіон глядачів», - зазначив він.

Проводячи чергове свято фітнесу, організатори сподівалися, що люди не забули за період карантину про спорт і здоровий спосіб життя.