28.08.2020 16:49

Плавание. В Харькове проходит II этап Кубка Украины (Обновлено)

Во II этапе Кубка Украины по плаванию принимает участие 188 спортсменов из 16 областей и город Киев.



//sportevents.kharkiv.ua

Харьков представляют 22 спортсмена: 21 спортсмен — специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Спартак», один спортсмен — спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Яны Клочковой.

Итоги выступления первого дня II-го этапа Кубка Украины:

1 место — Максим Голубничий 2002 г.р., 400 м комплексное плавание — 4:30.73. Тренер: Кеке В.Г.

3 место — Татьяна Евминова 2003 г.р., 200 баттерфляй — 2:21.90.

Тренеры: Лариса Захарова (Заслуженный тренер Украины) и Елена Чайка-Лобановская

2 место — Белеменко Богдан 2002 г.р., 1500 вольный стиль (кроль) — 16:12.26. Тренеры: Максим Лобановский, Ян Комнатный

Итог второго дня соревнований для спортсменов Харьковской области: 1 место — Карина Снытко, 200 м вольный стиль (кроль) — 2.03,81. Тренеры: Максим Лобановский и заслуженный тренер Украины Елена Чайка-Лобановская . 3 место — Данил Сторожев, 200 м вольный стиль (кроль) — 1.55,53. Тренеры: Максим Лобановский и Виктория Уткина. 1 место — Татьяна Евминова, 200 комплексное плавание — 2.23,12. Тренеры: Лариса Медведева и Елена Чайка-Лобановская. Все призеры — воспитанники СДЮСШОР по плаванию «Спартак». Напомним, Харьков представляли 22 спортсмена: 21 спортсмен — специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Спартак», один спортсмен — спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Яны Клочковой.

Отметим, что Кубок Украины по плаванию, в связи с карантином и отменой международных стартов, проходит два этапа. I-й этап Кубка Украины по плаванию проходил 24 — 25 июля 2020 во Дворце водных видов спорта «Метеор» (г. Днепр)