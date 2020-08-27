27.08.2020 16:21

Футбол. В Харькове проходят сборы национальной дружины Украины

Национальная сборная Украины по футболу прибыла в Харьков на сборы.



//uaf.ua

Национальная команда Украины начинает сбор в Харькове перед матчами в Лиге наций, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола

Национальная команда Украины в Харькове начала свой первый тренировочно-подготовительный сбор в 2020 году. Как известно, из-за пандемии COVID-19 все игры сборных, которые должны были состояться до сих пор, были отменены.

Около полудня чартерным рейсом из международного аэропорта «Борисполь» в столицу Слобожанщины отправилась делегация сине-желтых в составе тренерского штаба, административного и медицинского персонала и 19-ти игроков, большинство из которых были внесены Андреем Шевченко к расширенному перечню из 37-ми исполнителей для подготовки к стартовым матчам Лиги наций УЕФА.

Поэтому в среду работу на сборе начнут игроки «Динамо» и «Шахтера», а также Александр Зинченко, клуб которого находится в отпуске.

Поскольку остальные иностранные ФК, за которые выступают украинские сборники, готовится к матчам внутренних чемпионатов, ребята будут прибывать в расположение национальной команды в течение недели, после их клубных поединков.

Таким образом, на сборе в Харькове тренерский штаб окончательно определится с составом команды для участия в официальных матчах.

По прибытии в Харьков сборники отдохнут, а на вечер запланирована первая тренировка на хорошо знакомом для большинства игроков команды стадионе «Солнечный».