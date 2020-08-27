27.08.2020 16:21
Футбол. В Харькове проходят сборы национальной дружины Украины
Национальная сборная Украины по футболу прибыла в Харьков на сборы.
//uaf.ua
Национальная команда Украины начинает сбор
в Харькове перед матчами в Лиге наций, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола
Национальная команда Украины в Харькове начала свой первый тренировочно-подготовительный сбор в 2020 году. Как известно, из-за пандемии COVID-19 все игры сборных, которые должны были состояться до сих пор, были отменены.
Около полудня чартерным рейсом из международного аэропорта «Борисполь» в столицу Слобожанщины отправилась делегация сине-желтых в составе тренерского штаба, административного и медицинского персонала и 19-ти игроков, большинство из которых были внесены Андреем Шевченко к расширенному перечню из 37-ми исполнителей для подготовки к стартовым матчам Лиги наций УЕФА.
Поэтому в среду работу на сборе начнут игроки «Динамо» и «Шахтера», а также Александр Зинченко, клуб которого находится в отпуске.
Поскольку остальные иностранные ФК, за которые выступают украинские сборники, готовится к матчам внутренних чемпионатов, ребята будут прибывать в расположение национальной команды в течение недели, после их клубных поединков.
Таким образом, на сборе в Харькове тренерский штаб окончательно определится с составом команды для участия в официальных матчах.
По прибытии в Харьков сборники отдохнут, а на вечер запланирована первая тренировка на хорошо знакомом для большинства игроков команды стадионе «Солнечный».
Александр Зинченко рассказал
о своих эмоциях от начала работы в лагере сине-желтых:
«На самом деле давно уже друг друга не видели. Конечно, все прибыли в расположение сборной с позитивными эмоциями. Прекрасная погода, прекрасная атмосфера — как всегда.
Несмотря на то, что недавно состоялась моя свадьба, уставшим праздниками я не чувствую. Все замечательно, в таком коллективе чувствуешь себя на позитиве, заряженным. Все хорошо!
А вот жена как раз таки отсыпается. Поэтому никаких указаний от нее не было. У нас одна установка — побеждать!»
Напомним, что в среду работу на сборе начали футболисты «Динамо» и «Шахтера», а также Александр Зинченко, клуб которого находится в отпуске. Остальные игроки прибывают в лагерь сине-желтых в течение недели.