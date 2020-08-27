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27.08.2020  14:20   

Автоспорт. Харьковчане победили на Кубке Украины

Третий этап Кубка Украины по автомобильному спорту прошел в Киеве на спорткомплексе «Чайка» 22-23 августа 2020 года.


//sportevents.kharkiv.ua
Харьков и Харьковскую область традиционно представили гонщики спортивного клуба «Лидер», который является восьмикратным, действующим чемпионом Украины.
 
Борьба развернулась в самом скоростном классе «KZ-2», в котором стартовало 14 пилотов.
 
На прошедших двух этапах уверенно лидировал гонщик Вячеслав Путятин. Он только вернулся с Чемпионата Европы, которые проходили в Италии, где Путятин представил Украину и показал хороший результат, заняв 16 место среди 60 участников.
 
Его основным конкурентом на Кубке Украины был киевлянин Егор Скаля, однако мотор Вячеслава дал сбой и победа этапе досталась конкуренту киевлянину. Третье место досталось также гонщику «Лидера» Александру Дерюге.
 
В итоге гонщики «Лидера» на этом этапе распределили места в такой последовательности:
 
2 место — Вячеслав Путятин;
3 место — Александр Дерюга;
7 место — Никита Фурника;
8 место — Андрей Одиница;
10 место — Абсалямов Кирил;
11 место — Алексей Телюк.
В классе «Пионер Н» стартовало 9 пилотов. Третье место занял гонщик «Лидера» — Станислав Дьячина.
 
Следующий этап соревнования Чемпионат Украины пройдёт в г. Каменское на спортивном комплексе “Dnipro Kart” с 28 по 30 августа.
 
Тэги:  автоспорт, спорт, харьков, призеры, чемпионат
 
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