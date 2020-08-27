27.08.2020 14:20

Автоспорт. Харьковчане победили на Кубке Украины

Третий этап Кубка Украины по автомобильному спорту прошел в Киеве на спорткомплексе «Чайка» 22-23 августа 2020 года.



//sportevents.kharkiv.ua

Харьков и Харьковскую область традиционно представили гонщики спортивного клуба «Лидер», который является восьмикратным, действующим чемпионом Украины.

Борьба развернулась в самом скоростном классе «KZ-2», в котором стартовало 14 пилотов.

На прошедших двух этапах уверенно лидировал гонщик Вячеслав Путятин. Он только вернулся с Чемпионата Европы, которые проходили в Италии, где Путятин представил Украину и показал хороший результат, заняв 16 место среди 60 участников.

Его основным конкурентом на Кубке Украины был киевлянин Егор Скаля, однако мотор Вячеслава дал сбой и победа этапе досталась конкуренту киевлянину. Третье место досталось также гонщику «Лидера» Александру Дерюге.

В итоге гонщики «Лидера» на этом этапе распределили места в такой последовательности:

2 место — Вячеслав Путятин;

3 место — Александр Дерюга;

7 место — Никита Фурника;

8 место — Андрей Одиница;

10 место — Абсалямов Кирил;

11 место — Алексей Телюк.

В классе «Пионер Н» стартовало 9 пилотов. Третье место занял гонщик «Лидера» — Станислав Дьячина.

Следующий этап соревнования Чемпионат Украины пройдёт в г. Каменское на спортивном комплексе “Dnipro Kart” с 28 по 30 августа.