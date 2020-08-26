26.08.2020 19:36

Открыт набор в Академию регби (ВИДЕО)

В Харькове, на базе стадиона «Динамо» работает Академия регби Харьковской области.



//sportevents.kharkiv.ua

Регби — именно тот вид спорта, который развивает все физические и координационные качества ребенка, а также учит работать в команде.

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Академия регби набирает детей с 9 до 16 лет, для формирования команд и участия во всеукраинских и международных соревнованиях.

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Тренировки проводятся четыре раза в неделю на стадионе «Динамо» (ул. Динамовская, 3).

Тренировать детей будут мастера спорта международного класса, игроки национальной сборной и клуба “Legion ХІІІ”

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Контактная информация:

+38 (099) 946-79-87 — Гранковский Анатолий Геннадиевич

+38 (093) 79-52-389 — Веприк Богдан Геннадиевич