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26.08.2020  19:36   

Открыт набор в Академию регби (ВИДЕО)

В Харькове, на базе стадиона «Динамо» работает Академия регби Харьковской области.


//sportevents.kharkiv.ua
Регби — именно тот вид спорта, который развивает все физические и координационные качества ребенка, а также учит работать в команде.
Академия регби набирает детей с 9 до 16 лет, для формирования команд и участия во всеукраинских и международных соревнованиях.
Тренировки проводятся четыре раза в неделю на стадионе «Динамо» (ул. Динамовская, 3).
 
Тренировать детей будут мастера спорта международного класса, игроки национальной сборной и клуба “Legion ХІІІ”
Контактная информация:
 
+38 (099) 946-79-87 — Гранковский Анатолий Геннадиевич
 
+38 (093) 79-52-389 — Веприк Богдан Геннадиевич
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  регби, спорт, харьков
 
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