26.08.2020 17:57

Футбол. На выходных - первый матч харьковского «Металла»

ФК «Металл» проведет свой первый официальный матч уже в эту субботу.



//sportevents.kharkiv.ua

В субботу, 29 августа, на стадионе «Новая Бавария» (проспект Новобаварский, 1-А) харьковский футбольный клуб «Металл» в рамках первого предварительного раунда Кубка Украины примет команду «ВПК-Агро» из Магдалиновки (Днепропетровская область)

Соперник харьковчанам попался сильный: известно, что ФК «ВПК-Агро» два сезона подряд выигрывал всеукраинские турниры, в которых участвовал. В 2019 году «ВПК-Агро» стал победителем аматорского чемпионата страны, а в 2020-м первенствовал в группе «Б» Второй лиги, сезон в которой был завершен досрочно из-за эпидемии коронавируса. В новом сезоне магдалиновцы стартуют в Первой лиге чемпионата Украины.

Начало кубкового матча «Металл» — «ВПК-Агро» — в 15:30, 29 августа 2020 года.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией игра на стадионе «Новая Бавария» пройдет без зрителей.

Напомним, харьковский «Металл» заявился во Вторую лигу чемпионата Украины. Клуб набрал опытных футболистов, тренерский штаб команды возглавил Александр Кучер, его ассистентами стали Юрий Ушмаев, Александр Призетко, Андрей Дикань и Александр Рыкун.

Возможно, в скором времени новый харьковский клуб объединиться с ФК «Металлист-1925». Данный вопрос сегодня ресурсу sport.ua прокомментировал глава наблюдательного совета ФК «Металлист-1925» Сергей Стороженко:

«В жизни нет ничего невозможного. Как говорится, было бы желание. Я же всегда подчеркивал, что если Александр Владиленович Ярославский захочет заниматься футболом и вкладывать в него деньги, то мы не будем перетягивать канат. Мы готовы к тому, чтобы встретить его как нашего товарища, большого друга и человека, который достиг больших успехов в футболе. Если будет желание объединиться, мы никогда не будем против. Пожалуйста. Мы готовы к этому», — оценил Стороженко возможность объединения с «Металлом»