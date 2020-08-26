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26.08.2020  12:45   

Геннадий Кернес поделился впечатлениями от встречи с легендарным боксером

Гордость Украины Александр Усик приехал в Харьков еще 23 августа, на международный турнир по боксу - тогда же открыли и городскую Федерацию бокса.


://t.me/kernes59

«Встретился с гордостью Украины - легендарным боксером Александром Усиком. 

 
Саша приехал в Харьков еще 23 августа, на международный турнир по боксу. Тогда же открыли и городскую Федерацию бокса. 
 
Усик говорит, что любит приезжать в Харьков не только потому, что знает мое личное желание и стремление развивать и популяризировать спорт среди харьковчан, но и потому, что искренне считает Харьков лучшим городом страны. 
 
Любить Харьков - работать для людей!» - говорится в посте на телеграмм-канале городского головы
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  кернес, усик, бокс, федерация, турнир
 
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