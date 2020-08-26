26.08.2020 12:45

Геннадий Кернес поделился впечатлениями от встречи с легендарным боксером

Гордость Украины Александр Усик приехал в Харьков еще 23 августа, на международный турнир по боксу - тогда же открыли и городскую Федерацию бокса.



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«Встретился с гордостью Украины - легендарным боксером Александром Усиком.

Саша приехал в Харьков еще 23 августа, на международный турнир по боксу. Тогда же открыли и городскую Федерацию бокса.

Усик говорит, что любит приезжать в Харьков не только потому, что знает мое личное желание и стремление развивать и популяризировать спорт среди харьковчан, но и потому, что искренне считает Харьков лучшим городом страны.