Стартувала реєстрація на курси «Спортивної академії»

Безкоштовні курси «Kharkiv Sport Academy 2.0» («Спортивна академія») для другого потоку слухачів пройдуть з 8 вересня по 27 жовтня в Харкові.
Як повідомили організатори, учасником заходу може стати один кандидат від спортивної федерації (асоціації) або спортклубу міста, за винятком тих закладів, представники яких брали участь в першому потоці. Кількість слухачів курсів - 30 осіб.
В рамках другого потоку передбачено 15 теоретичних і практичних занять з освоєння навичок розвитку власного бренду, наповнення сторінок у соціальних мережах, їх просування, позиціонування, а також копірайтингу. Також спікери курсів розкажуть, як збільшити свій дохід через правильний брендинг федерації, як писати новини і анонси про спортивні заходи, змагання і спортсменів.
За підсумками занять учасники отримають готову веб-сторінку своєї федерації з правильним її змістом і ефективними інструментами для її просування, а також сертифікат про успішне завершення курсу «Kharkiv Sport Academy 2.0».
Ознайомитися з розкладом занять можна тут.
Зареєструватися на курси можна за телефоном: +38 (066) 707-77-88.
Початок занять - 8 вересня.
Місце проведення: пл. Свободи, 5/1 (Держпром, 6-й під'їзд, 9-й поверх, Центр підтримки молодіжних ініціатив «ХАБ 6/9»).
Організатори курсів: Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту та агентство «Boomerang».
Нагадаємо, перший потік курсів «Kharkiv Sport Academy» пройшов навесні поточного року.
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