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25.08.2020  17:07   

Велоспорт. Харьковчане собрали урожай медалей на состязаниях

Спустя полгода возобновились национальные соревнования по велогонкам на треке.


//sportevents.kharkiv.ua
Во Львове велосипедисты соревновались на Кубок по олимпийским видам программы и в чемпионатах по четырем юношеским дисциплинам.
 
В Кубке харьковчане становились лучшими трижды. В женском кейрине (разгон за мотоциклом) первенствовала Алла Билецкая. Даниил Кириченко занял первое место среди юношей, София Трубчанинова — среди девушек. Кириченко также выиграл чемпионат по командному спринту в составе с другими харьковчанами — Андреем Деркачевым, Валентином Кабашным и Джабаром Абдулом. Трубчанинова и Арина Коротеева были первыми и единственными в девичьей возрастной категории.
 
Всего по итогам двух турниров сборная Харьковской области получила 9 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  велоспорт, кубок, харьков, львов, чемпионат, велотрек, спорт
 
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