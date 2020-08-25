25.08.2020 17:07

Велоспорт. Харьковчане собрали урожай медалей на состязаниях

Спустя полгода возобновились национальные соревнования по велогонкам на треке.



//sportevents.kharkiv.ua

Во Львове велосипедисты соревновались на Кубок по олимпийским видам программы и в чемпионатах по четырем юношеским дисциплинам.

В Кубке харьковчане становились лучшими трижды. В женском кейрине (разгон за мотоциклом) первенствовала Алла Билецкая. Даниил Кириченко занял первое место среди юношей, София Трубчанинова — среди девушек. Кириченко также выиграл чемпионат по командному спринту в составе с другими харьковчанами — Андреем Деркачевым, Валентином Кабашным и Джабаром Абдулом. Трубчанинова и Арина Коротеева были первыми и единственными в девичьей возрастной категории.

Всего по итогам двух турниров сборная Харьковской области получила 9 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.