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25.08.2020  15:41   

У парку Горького пройде спортивний ярмарок

Сьомий спортивний ярмарок «Харків - спортивна столиця» відбудеться 12 вересня 2020 року у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького.


У парку Горького пройде спортивний ярмарок
Цього ж дня в Україні відзначатиметься День фізичної культури і спорту.
 
Як повідомили організатори, у день ярмарку на центральній алеї будуть представлені понад 40 спортивних організацій і 20 фітнес-клубів Харкова. У зоні єдиноборств (зліва від головної сцени) близько 30 спортивних організацій бойових мистецтв проведуть майстер-класи. У рамках заходу також відбудеться презентація оновленого спортивного бренду Харкова.
 
Гості спортивного ярмарку зможуть не тільки поспостерігати за виступами спортсменів, але і безпосередньо спробувати себе у різних видах спорту, випробувати силу і спритність на тренажерах. Також заплановані конкурси, змагання, турніри, спортивний квест.
 
Початок ярмарку - о 12:00. Вхід - вільний.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  ярмарка, спортивная столица, харьков
 
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