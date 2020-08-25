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25.08.2020  14:22   

Регби. Харьковчанки выиграли «бронзу» Кубка Украины

В Одессе состоялся Кубок Украины по женской игре в регби-7.


//sportevents.kharkiv.ua
Шесть команд распределилы на две части, харьковский «ХТЗ-Олимп» попал в группу «Б», где подопечные Олега Литвиненко и Сергея Гарькавого выиграли у «Кременца» 60: 0 и проиграли Киевскому «Авиатор» 12:28.
 
В полуфинале Харьковчанка уступили местной сборной Одессы со счетом 5:21, но оставили за собой возможность взять бронзовые медали.
 
В матче за третье место «ХТЗ-Олимп» оказался сильнее Львовских «Львиц» (17: 7) и вошел в наградную зону Кубка Украины.  Финал с результатом 14: 7 выиграл «Авиатор» в Одессы.
 
Перед турниром команды-участницы устроили друг другу видео-челлендж по приглашению зрителей к просмотру трансляции в интернете женского Кубка Украины по олимпийскому регби-7.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  регби, спорт, харьков
 
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