Харків'яни перепливли через Босфор

32-й міжконтинентальний заплив через протоку Босфор за участю харківських спортсменів відбувся 23 серпня у Туреччині.
Під час запливу 2400 плавців подолали дистанцію в 6,5 км, перепливши з Азії до Європи. Харків був представлений командою «Chameleon Club» у складі восьми спортсменів.
За підсумками запливу харків'янка Оксана Кошевська посіла друге місце серед плавців у віці від 30 до 34 років. Вона показала час - 53 хв. 34 сек. Решта харківських учасників посіли у своїх вікових категоріях різні місця - від 7-го до 64-того.
Всесвітня асоціація з плавання на відкритій воді (WOWSA) раніше визнала Міжконтинентальний заплив через Босфор «Найкращим змаганням з плавання у світі».
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