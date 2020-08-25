25.08.2020 13:51

Харків'яни перепливли через Босфор

32-й міжконтинентальний заплив через протоку Босфор за участю харківських спортсменів відбувся 23 серпня у Туреччині.



://city.kharkov.ua

Під час запливу 2400 плавців подолали дистанцію в 6,5 км, перепливши з Азії до Європи. Харків був представлений командою «Chameleon Club» у складі восьми спортсменів.



За підсумками запливу харків'янка Оксана Кошевська посіла друге місце серед плавців у віці від 30 до 34 років. Вона показала час - 53 хв. 34 сек. Решта харківських учасників посіли у своїх вікових категоріях різні місця - від 7-го до 64-того.



Всесвітня асоціація з плавання на відкритій воді (WOWSA) раніше визнала Міжконтинентальний заплив через Босфор «Найкращим змаганням з плавання у світі».