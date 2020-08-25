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25.08.2020  13:51   

Харків'яни перепливли через Босфор

32-й міжконтинентальний заплив через протоку Босфор за участю харківських спортсменів відбувся 23 серпня у Туреччині.


://city.kharkov.ua

Під час запливу 2400 плавців подолали дистанцію в 6,5 км, перепливши з Азії до Європи. Харків був представлений командою «Chameleon Club» у складі восьми спортсменів.

За підсумками запливу харків'янка Оксана Кошевська посіла друге місце серед плавців у віці від 30 до 34 років. Вона показала час - 53 хв. 34 сек. Решта харківських учасників посіли у своїх вікових категоріях різні місця - від 7-го до 64-того.

Всесвітня асоціація з плавання на відкритій воді (WOWSA) раніше визнала Міжконтинентальний заплив через Босфор «Найкращим змаганням з плавання у світі».

Источник:   ХГС
 Тэги:  спорт, плавание, харьков, заплыв, день города
 
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