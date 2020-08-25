25.08.2020 13:40

Харків'яни стали призерами Кубка України зі стрільби з лука

Харківські спортсмени завоювали призові місця на I етапі Кубка України зі стрільби з лука «Стріли Слобожанщини», який відбувся 23 серпня на спортивній базі СДЮСШОР «Комунар».



://city.kharkov.ua

У змаганнях взяли участь 180 лучників з різних областей України: Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Чернівецької, Одеської, Черкаської, Рівненської, Львівської, Херсонської та Харківської областей та міста Києва.



Так, в особистому заліку в категорії блочного лука серед чоловіків перемогу здобув харків'янин Олександр Соколов. Серед жінок харківські спортсменки Олена Гріншпун і Віра Охотська посіли 2-ге та 3-тє місця відповідно.



У класичному луці серед чоловіків Віктор Рубан став бронзовим призером. Також 3-тє місце в цій категорії дісталося харків'янці Дарині Павличенко.



У кадетів в особистому заліку харків'янин Денис Царегородцев став срібним призером, а Олександра Арістова - бронзовим.



Серед змішаних команд в класичному луці перемогу здобули харків'яни Віктор Рубан і Катерина Дубровіна, 2-ге місце посів також харківський дует - Микита Кравчук і Валерія Онищук.



У категорії блочного лука харків'яни Елана Гріншпун і Вадим Головко завоювали срібну медаль, а Данило Сидоренко і Дарина Чередниченко - бронзову.



Серед кадетів в цьому виді програми переможцями стали Олександра Арістова і Іван Шестаченко, а Денис Царегородцев та Ірина Ярмак посіли 3-тє місце.



У командній першості в класичному луці харківська команда «Харків ШВСМ» в складі Катерини Дубровиної, Дар'ї Павличенко і Катерини Мазорчук здобули перемогу, команда «Харків ШВСМ» в складі Артема Мелехова, Віктора Рубана і Олександра Сердюка завоювала 2-ге місце. Серед кадетів командам «Харківська - 1» та «Харківська-2» дісталися 2-ге і 3-тє місця.



У командному заліку в категорії блочного лука серед чоловіків переможцем стала команда «Харківська - 1». У жінок в цьому виді програми змагання не проводилися.