Главная Новости Спорт Харків'яни стали призерами Кубка України зі стрільби з лука
25.08.2020  13:40   

Харків'яни стали призерами Кубка України зі стрільби з лука

Харківські спортсмени завоювали призові місця на I етапі Кубка України зі стрільби з лука «Стріли Слобожанщини», який відбувся 23 серпня на спортивній базі СДЮСШОР «Комунар».


://city.kharkov.ua

У змаганнях взяли участь 180 лучників з різних областей України: Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Чернівецької, Одеської, Черкаської, Рівненської, Львівської, Херсонської та Харківської областей та міста Києва.

Так, в особистому заліку в категорії блочного лука серед чоловіків перемогу здобув харків'янин Олександр Соколов. Серед жінок харківські спортсменки Олена Гріншпун і Віра Охотська посіли 2-ге та 3-тє місця відповідно.

У класичному луці серед чоловіків Віктор Рубан став бронзовим призером. Також 3-тє місце в цій категорії дісталося харків'янці Дарині Павличенко.

У кадетів в особистому заліку харків'янин Денис Царегородцев став срібним призером, а Олександра Арістова - бронзовим.

Серед змішаних команд в класичному луці перемогу здобули харків'яни Віктор Рубан і Катерина Дубровіна, 2-ге місце посів також харківський дует - Микита Кравчук і Валерія Онищук.

У категорії блочного лука харків'яни Елана Гріншпун і Вадим Головко завоювали срібну медаль, а Данило Сидоренко і Дарина Чередниченко - бронзову.

Серед кадетів в цьому виді програми переможцями стали Олександра Арістова і Іван Шестаченко, а Денис Царегородцев та Ірина Ярмак посіли 3-тє місце.

У командній першості в класичному луці харківська команда «Харків ШВСМ» в складі Катерини Дубровиної, Дар'ї Павличенко і Катерини Мазорчук здобули перемогу, команда «Харків ШВСМ» в складі Артема Мелехова, Віктора Рубана і Олександра Сердюка завоювала 2-ге місце. Серед кадетів командам «Харківська - 1» та «Харківська-2» дісталися 2-ге і 3-тє місця.

У командному заліку в категорії блочного лука серед чоловіків переможцем стала команда «Харківська - 1». У жінок в цьому виді програми змагання не проводилися.

Источник:   ХГС
 Тэги:  лук, стрельба, харьков, призеры
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.06 Спорт Визначено переможців змагань зі стрільби з лука на Кубок міського голови 05.06 Спорт В Харькове проходит всеукраинский турнир по стрельбе из лука (ФОТО)   24.02 Спорт Стрільба з луку. Харків'яни успішно виступили на чемпіонаті України (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 