24.08.2020 14:46

Плавание. Харьковские спортсмены переплыли пролив Босфор

Харьков был представлен командой Chameleon Club в составе восьми спортсменов.



//sportevents.kharkiv.ua

23 августа 2020 года в Турции состоялся 32-й межконтинентальный заплыв через Босфор с участием харьковских спортсменов

В ходе заплыв его участники преодолела дистанцию ​​в 6,5 километра заплыв из Азии в Европу. Участие приняли 2400 пловцов.

Харьков был представлен командой "Chameleon Club" в составе восьми спортсменов.

Оксана Кошевская заняла 2 место (категория 30-34). Время: 53:34.

Екатерина Султанова заняла 7е место (категория 30-34). Время: 59 мин.

Дима Бардаков занял 35место (категория 30-34). Время: 60: 1.

Иван Рябченко занял 54 место (категория 30-34). Время: 60: 3.

Коля Мазепа занял 50 место (категория 35-39). Время: 60: 3.

Игорь Когут занял 54место (категория 45-49). Время: 60: 4.

Владимир Иванов занял 64 (категория 25-29). Время: 60:10.

Яна Погребняков заняла 29 место (категория 40-44). Время: 60:13.

Межконтинентальный заплыв через Босфор признан «Лучшим соревнования по плаванию в мире» Всемирной ассоциацией по плаванию на открытой воде (WOWSA).