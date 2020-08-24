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24.08.2020  14:46   

Плавание. Харьковские спортсмены переплыли пролив Босфор

Харьков был представлен командой Chameleon Club в составе восьми спортсменов.


//sportevents.kharkiv.ua
23 августа 2020 года в Турции состоялся 32-й межконтинентальный заплыв через Босфор с участием харьковских спортсменов
 
В ходе заплыв его участники преодолела дистанцию ​​в 6,5 километра заплыв из Азии в Европу.  Участие приняли 2400 пловцов.
 
Харьков был представлен командой "Chameleon Club" в составе восьми спортсменов.
 
Оксана Кошевская заняла 2 место (категория 30-34).  Время: 53:34.
Екатерина Султанова заняла 7е место (категория 30-34).  Время: 59 мин.
Дима Бардаков занял 35место (категория 30-34).  Время: 60: 1.
Иван Рябченко занял 54 место (категория 30-34).  Время: 60: 3.
Коля Мазепа занял 50 место (категория 35-39).  Время: 60: 3.
Игорь Когут занял 54место (категория 45-49).  Время: 60: 4.
Владимир Иванов занял 64 (категория 25-29).  Время: 60:10.
Яна Погребняков заняла 29 место (категория 40-44).  Время: 60:13.
 
Межконтинентальный заплыв через Босфор признан «Лучшим соревнования по плаванию в мире» Всемирной ассоциацией по плаванию на открытой воде (WOWSA).
Тэги:  плавание, переплыли босфор, харьков, спорт
 
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