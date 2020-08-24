24.08.2020 14:46
Плавание. Харьковские спортсмены переплыли пролив Босфор
Харьков был представлен командой Chameleon Club в составе восьми спортсменов.
//sportevents.kharkiv.ua
23 августа 2020 года в Турции состоялся 32-й межконтинентальный заплыв через Босфор с участием харьковских спортсменов
В ходе заплыв его участники преодолела дистанцию в 6,5 километра заплыв из Азии в Европу. Участие приняли 2400 пловцов.
Харьков был представлен командой "Chameleon Club" в составе восьми спортсменов.
Оксана Кошевская заняла 2 место (категория 30-34). Время: 53:34.
Екатерина Султанова заняла 7е место (категория 30-34). Время: 59 мин.
Дима Бардаков занял 35место (категория 30-34). Время: 60: 1.
Иван Рябченко занял 54 место (категория 30-34). Время: 60: 3.
Коля Мазепа занял 50 место (категория 35-39). Время: 60: 3.
Игорь Когут занял 54место (категория 45-49). Время: 60: 4.
Владимир Иванов занял 64 (категория 25-29). Время: 60:10.
Яна Погребняков заняла 29 место (категория 40-44). Время: 60:13.
Межконтинентальный заплыв через Босфор признан «Лучшим соревнования по плаванию в мире» Всемирной ассоциацией по плаванию на открытой воде (WOWSA).