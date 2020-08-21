Главная Новости Спорт Бадминтон. Определились победители Всеукраинского юношеского турнира (ВИДЕО)
21.08.2020  16:57   

Бадминтон. Определились победители Всеукраинского юношеского турнира (ВИДЕО)

В состязаниях приняли участие почти 150 участников из 6 регионов.


//sportevents.kharkiv.ua
Одна из них — шестнадцатилетняя Александра Шляховая. Хотя профессиональной спортсменкой девушка становиться не планирует, уверяет: будет заниматься этим делом всю свою жизнь.
 
«Вид спорта очень сложный и, наверное, я считаю, что это один из самых сложных видов спорта. Бадминтон — очень активной вид спорта. И фигура, конечно, приходит в порядок, вот, видите, как с меня капает», — прокомментировала Александра.
 
Турнир длился уже четвертый день. В последне за несколько часов игре определяются победители. Среди юношей первое место занимает восемнадцатилетний харьковчанин Даниил Скрынник. Парень делится: за 11 лет в этом спорте принял участие во Всеукраинском турнире более 100 раз и стал мастером спорта Украины по бадминтону.
 
Турнир проводится уже более 30 лет, рассказывает главная судья соревнований Наталья Головкина. И отмечает, что в этом году харьковскую команду представляют 30 молодых спортсменов.
 
Закончился турнир по бадминтону торжественным награждением победителей.
 

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  бадминтон, турнир, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.06 Спорт Бадминтон. В Битве корпораций определился сильнейший 05.03 Спорт Бадмінтоністки з Харкова успішно виступили на турнірі в Словаччині 28.01 Спорт Харків'янка перемогла на юніорському турнірі з бадмінтону у Швеції
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 