21.08.2020 16:57

Бадминтон. Определились победители Всеукраинского юношеского турнира (ВИДЕО)

В состязаниях приняли участие почти 150 участников из 6 регионов.



//sportevents.kharkiv.ua

Одна из них — шестнадцатилетняя Александра Шляховая. Хотя профессиональной спортсменкой девушка становиться не планирует, уверяет: будет заниматься этим делом всю свою жизнь.

«Вид спорта очень сложный и, наверное, я считаю, что это один из самых сложных видов спорта. Бадминтон — очень активной вид спорта. И фигура, конечно, приходит в порядок, вот, видите, как с меня капает», — прокомментировала Александра.

Турнир длился уже четвертый день. В последне за несколько часов игре определяются победители. Среди юношей первое место занимает восемнадцатилетний харьковчанин Даниил Скрынник. Парень делится: за 11 лет в этом спорте принял участие во Всеукраинском турнире более 100 раз и стал мастером спорта Украины по бадминтону.

Турнир проводится уже более 30 лет, рассказывает главная судья соревнований Наталья Головкина. И отмечает, что в этом году харьковскую команду представляют 30 молодых спортсменов.

Закончился турнир по бадминтону торжественным награждением победителей.