21.08.2020 14:52

Футбол. Харьковские нацгвардейцы выиграли “Kyiv Footcup 2020 KHARKOV”

Финал команда Восточного ОТО разыграла с командой Харьковского национального университета внутренних дел.



//sportevents.kharkiv.ua

Команда Восточного ОТО «Восток», 90% состава которой — участники боевых действий в зоне ООС, победила в любительском турнире “Kyiv Footcup 2020 KHARKOV” по мини-футболу.

В финале нацгвардейцы встретились с командой Харьковского национального университета внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

Команда-победитель турнира и команды, занявшие 2 и 3 места, отправятся в Киев разыгрывать Кубок Украины. По словам капитана футбольной команды «Восток», майора Виталия Троцкого, “Kyiv Footcup 2020” является подготовкой к играм «Лиги АТО».