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21.08.2020  14:52   

Футбол. Харьковские нацгвардейцы выиграли “Kyiv Footcup 2020 KHARKOV”

Финал команда Восточного ОТО разыграла с командой Харьковского национального университета внутренних дел.


//sportevents.kharkiv.ua
Команда Восточного ОТО «Восток», 90% состава которой — участники боевых действий в зоне ООС, победила в любительском турнире “Kyiv Footcup 2020 KHARKOV” по мини-футболу.
 
В финале нацгвардейцы встретились с командой Харьковского национального университета внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.
 
Команда-победитель турнира и команды, занявшие 2 и 3 места, отправятся в Киев разыгрывать Кубок Украины. По словам капитана футбольной команды «Восток», майора Виталия Троцкого, “Kyiv Footcup 2020” является подготовкой к играм «Лиги АТО».
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, спорт, харьков, kyiv footcup 2020 kharkov
 
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