20.08.2020 11:44

Харківські альпіністи до Дня міста підкорили Арарат

Десять харківських альпіністів підкорили найвищу вершину Малого Кавказу.



://city.kharkov.ua

Як повідомили в Харківському альпклубі, альпіністи з Харкова під керівництвом Почесного громадянина міста Харкова, заслуженого тренера України Сергія Бершова зійшли на вершину гори Арарат у Туреччині, на висоту 5137 м.



Сходження на Арарат харківські альпіністи здійснили на честь Дня міста Харкова. На вершину піднялися Сергій Бершов, Артем Антоненко, Вадим Антоненко, Тетяна Бершова, Андрій Гаркуша, Ілля Гаркуша, Андрій Демченко, Артем Нагорний, Віталій Нагорний та Олександр Ярко.



Нагадаємо, в кінці липня 2019 року альпіністи з Харкова зійшли на Монблан. Вони подолали один з найскладніших маршрутів Альп і піднялися на висоту 4810 м.