20.08.2020 10:40

Геннадий Кернес прокомментировал спортивный рекорд в Харькове

При полном соблюдении правил, в новых условиях карантина в Харькове смогли провести соревнования по триатлону на полужелезной дистанции Iron Way 70.3. - самые масштабные состязания, аналогов которым нет в Украине.



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«Пандемия поставила на паузу многие спортивные мероприятия в городе, которых харьковчане ждут из года в год. Но с новыми условиями карантина мы смогли провести соревнования по триатлону на полужелезной дистанции Iron Way 70.3.

Это самые масштабные состязания, аналогов которым нет в Украине. На них приезжают участники со всей страны, но в этом году соревновались преимущественно харьковчане.

Горжусь спортивными достижениями Харькова и всегда их поддерживаю!

Вместе делаем наш #спортивный_харьков » - говорится на странице городского головы в социальных сетях.