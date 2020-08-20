Геннадий Кернес прокомментировал спортивный рекорд в Харькове

При полном соблюдении правил, в новых условиях карантина в Харькове смогли провести соревнования по триатлону на полужелезной дистанции Iron Way 70.3. - самые масштабные состязания, аналогов которым нет в Украине.
«Пандемия поставила на паузу многие спортивные мероприятия в городе, которых харьковчане ждут из года в год. Но с новыми условиями карантина мы смогли провести соревнования по триатлону на полужелезной дистанции Iron Way 70.3.
Это самые масштабные состязания, аналогов которым нет в Украине. На них приезжают участники со всей страны, но в этом году соревновались преимущественно харьковчане.
Горжусь спортивными достижениями Харькова и всегда их поддерживаю!
Вместе делаем наш #спортивный_харьков » - говорится на странице городского головы в социальных сетях.
У Скорпионов - хорошие перемены, у Водолеев - денежные траты
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.
В этот день вышел в свет первый украинский словарь; также это день рождения выдающего украинского писателя. Православная церковь вспоминает преподобномученика Дометия Персянина. Всемирный день лени.
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