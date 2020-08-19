Главная Новости Спорт Бывший полузащитник «Днепра» и «Металлиста» будет отвечать за селекцию в новом харьковском клубе
19.08.2020  14:05   

Бывший полузащитник «Днепра» и «Металлиста» будет отвечать за селекцию в новом харьковском клубе

Домашние матчи «Металл» планирует проводить на стадионе «Гелиос-Арена» (второе название - «Новая Бавария») в Харькове.


© dynamo.kiev.ua. Александр Рыкун

42-летний экс-полузащитник «Днепра», «Металлиста» и сборной Украины Александр Рыкун вошел в тренерский штаб ФК «Металл». Специалист будет отвечать за селекционный направление харьковского клуба.

Сергей Пилипчук, который ранее выступал за «Металлист», «Волынь», любительский «Волчанск» и сейчас работает тренером академии «Металлиста 1925», не входил в сферу интересов «Металла». Сам тренер-новичок уже опроверг эту информацию.

ФК «Металл» в новом сезоне сыграет во Второй лиге чемпионата Украины. Александр Кучер станет играющим главным тренером команды, а его тренерский штаб дополнят Юрий Ушмаев, Александр Призетко и Андрей Дикань.

Источник:   sport.ua
 Тэги:  футбол, металл, харьков, гелиос, арена
 
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