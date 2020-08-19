19.08.2020 14:05

Бывший полузащитник «Днепра» и «Металлиста» будет отвечать за селекцию в новом харьковском клубе

Домашние матчи «Металл» планирует проводить на стадионе «Гелиос-Арена» (второе название - «Новая Бавария») в Харькове.



© dynamo.kiev.ua. Александр Рыкун

42-летний экс-полузащитник «Днепра», «Металлиста» и сборной Украины Александр Рыкун вошел в тренерский штаб ФК «Металл». Специалист будет отвечать за селекционный направление харьковского клуба.

Сергей Пилипчук, который ранее выступал за «Металлист», «Волынь», любительский «Волчанск» и сейчас работает тренером академии «Металлиста 1925», не входил в сферу интересов «Металла». Сам тренер-новичок уже опроверг эту информацию.

ФК «Металл» в новом сезоне сыграет во Второй лиге чемпионата Украины. Александр Кучер станет играющим главным тренером команды, а его тренерский штаб дополнят Юрий Ушмаев, Александр Призетко и Андрей Дикань.