Бывший полузащитник «Днепра» и «Металлиста» будет отвечать за селекцию в новом харьковском клубе

Домашние матчи «Металл» планирует проводить на стадионе «Гелиос-Арена» (второе название - «Новая Бавария») в Харькове.
42-летний экс-полузащитник «Днепра», «Металлиста» и сборной Украины Александр Рыкун вошел в тренерский штаб ФК «Металл». Специалист будет отвечать за селекционный направление харьковского клуба.
Сергей Пилипчук, который ранее выступал за «Металлист», «Волынь», любительский «Волчанск» и сейчас работает тренером академии «Металлиста 1925», не входил в сферу интересов «Металла». Сам тренер-новичок уже опроверг эту информацию.
ФК «Металл» в новом сезоне сыграет во Второй лиге чемпионата Украины. Александр Кучер станет играющим главным тренером команды, а его тренерский штаб дополнят Юрий Ушмаев, Александр Призетко и Андрей Дикань.
В среду, 19 августа, малоэффективный день для коллективной работы, но благоприятный период для уединения и самоанализа. Это первый лунный день в знаке Дева, когда можно оценить прошлые поступки и построить планы на будущее.
Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
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