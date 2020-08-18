18.08.2020 15:39
Баскетбол. У Харьковских Соколов - новый легионер
Американский форвард Брэндон Боггз заключил соглашение с командой и следующий сезон проведет в Харькове.
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Харьковская команда пополнилась
новым игроком из-за океана.
Брэндон Боггз - новичок "Харьковских Соколов"
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Дата рождения: 25/07/1992
Рост: 195 см
Вес: 86 кг
Боггз - воспитанник университета Западной Каролины, в котором провел 4 года, набирая в чемпионате NCAA в среднем 10 очков за игру.
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Первым клубом в Европе для Брэндона был норвежский "Конгсберг", в котором в дебютном для себя сезоне американец набирал пока рекордные для себя 20,8 очков за матч.
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Затем были два года в Англии, где форвард выступал за "Бристоль Флайерз". Наивысшим достижением команды был полуфинал Британской Лиги в 2018 году.
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Сезон 2018/2019 Боггз провел в Чехии в "Остраве".
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В прошлом же году американский форвард играл в Финляндии. В составе команды "Кобрат" Боггз провел 36 матчей, набирая 12,8 очков и 4 подбора в среднем за игру с процентом трехочковых 37,3%.
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Напомним, что "Харьковские Соколы" уже подписали двух легионеров: защитника Деджуана Графа и центрового Ларона Денди.
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Все игроки очень скоро прибудут в Харьков и начнут подготовку к сезону!