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18.08.2020  14:39   

Автоспорт. Харьковчане - призеры чемпионата Украины

Харьковчане — среди финалистов этапа чемпионата по автоспорту.


//sportevents.kharkiv.ua
Третий этап чемпионата Украины 2020 года состоялся на трассе «Чайка» в городе Киев с 14 по 16 августа.
 
Харьков и Харьковскую область традиционно представили гонщики спортивного клуба «Лидер» в третьем этапе чемпионата Украины в классах картов группы «Ротакс Макс Челендж Украина 2020 года».
 
В самом скоростном международном классе машин KZ-2 лучшим стал гонщик «Лидера» Никита Фурника, который занял третье мест на подиуме.
 
Его одноклубники Андрей Одиница занял 4 место, а Кирилл Абсалямов — 5 место.
 
Дебютной гонкой для Станислава Дьячины стала гонка в классе машин Rotax-mini. Он перешел в этот класс из «Пионер-Н», где занимал призовые места. По итогам соревнований в классе машин Rоtax-mini Станислав занял 3 место.
Тэги:  автоспорт, спорт, харьков, призеры, чемпионат
 
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