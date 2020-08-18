Главная Новости Спорт Платформе Street Culture исполнилось 5 лет
18.08.2020  14:19   

Платформе Street Culture исполнилось 5 лет

Street Culture — это платформа, которая объединяет и вдохновляет различные формы уличных видов спорта и урбан культур


//sportevents.kharkiv.ua
17 августа 2020 года платформа отпраздновала свое пятилетие.
 
По этому случаю команда решила поделиться своими достижениями за этот промежуток времени:
 
Один центр-хаб Breakdance Centre, Kharkiv;
 
Муниципальная программа развития уличных культур Харькова;
 
Пять международных хип-хоп фестивалей BREAKIDZ;
 
Более ста уличных мастер-классов на улицах и районах Харькова;
 
Более 25 локальных и национальных фестивалей уличных культур в разных районах, школах и городах Украины;
 
Пять локальных и международных Битв Харкова;
 
Пять локальных и национальных райдер фестивалей «Комплит»;
 
Пять локальных и национальных стрит-воркаут чемпионатов «Barstylers Battle»;
 
Пять национальных чемпионатов по паркуру «Prokach dayz»;
 
Пять локальных национальных чемпионатов по стритболу и стритфутболу;
 
Более десяти образовательных Форумов уличных культур в Харькове, Украине, Беларуси, Латвии, Молдове;
 
Более 50 лекций, мастер-классов, тренингов от&nbsp Street Culture Academy в Харькове;
 
Пять сезонов Break Liga Ukraine в Харькове и других городах;
 
Один урбан парк «Молодежный» уже открыт в Харькове и еще два урбан парка откроются в этом году;
 
Один урбан центр в Лисичанске «Центр урбан культур „Дружба“»;
 
Более 25 терабайт видео и фото контента отснятого за 5 лет;
 
Пять документальных фильмов про уличные культуры в Украине;
 
Более десяти концепций инфраструктуры «Урбан парк», «Урбан Школа», «Урбан Двор», «Урбан центр», «Урбан кемп»;
 
Более 100 000 участников урбан движения по всей Украине;
 
Более 1 000 000 коммуникаций с различными государственными, муниципальными, грантовыми, бизнес-структурами для расширения
понимания, что такое уличная культура.
 
Желаем команде дальнейшего развития и успехов!
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  street culture, пять лет, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.06 Концерты, фестивали Всеукраинский фестиваль «Ukrainian Workout Battles 2k19» в Харькове (ФОТО)   15.06 Спорт В Харькове проходит Фестиваль уличного баскетбола и футбола (ФОТО)   11.09 Концерты, фестивали В Харькове состоялся фестиваль изменений «Вместе УрбанПарк»  
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 