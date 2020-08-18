18.08.2020 14:19

Платформе Street Culture исполнилось 5 лет

Street Culture — это платформа, которая объединяет и вдохновляет различные формы уличных видов спорта и урбан культур



//sportevents.kharkiv.ua

17 августа 2020 года платформа отпраздновала свое пятилетие.

По этому случаю команда решила поделиться своими достижениями за этот промежуток времени:

Один центр-хаб Breakdance Centre, Kharkiv;

Муниципальная программа развития уличных культур Харькова;

Пять международных хип-хоп фестивалей BREAKIDZ;

Более ста уличных мастер-классов на улицах и районах Харькова;

Более 25 локальных и национальных фестивалей уличных культур в разных районах, школах и городах Украины;

Пять локальных и международных Битв Харкова;

Пять локальных и национальных райдер фестивалей «Комплит»;

Пять локальных и национальных стрит-воркаут чемпионатов «Barstylers Battle»;

Пять национальных чемпионатов по паркуру «Prokach dayz»;

Пять локальных национальных чемпионатов по стритболу и стритфутболу;

Более десяти образовательных Форумов уличных культур в Харькове, Украине, Беларуси, Латвии, Молдове;

Более 50 лекций, мастер-классов, тренингов от Street Culture Academy в Харькове;

Пять сезонов Break Liga Ukraine в Харькове и других городах;

Один урбан парк «Молодежный» уже открыт в Харькове и еще два урбан парка откроются в этом году;

Один урбан центр в Лисичанске «Центр урбан культур „Дружба“»;

Более 25 терабайт видео и фото контента отснятого за 5 лет;

Пять документальных фильмов про уличные культуры в Украине;

Более десяти концепций инфраструктуры «Урбан парк», «Урбан Школа», «Урбан Двор», «Урбан центр», «Урбан кемп»;

Более 100 000 участников урбан движения по всей Украине;

Более 1 000 000 коммуникаций с различными государственными, муниципальными, грантовыми, бизнес-структурами для расширения

понимания, что такое уличная культура.

Желаем команде дальнейшего развития и успехов!