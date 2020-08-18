18.08.2020 14:19
Платформе Street Culture исполнилось 5 лет
Street Culture — это платформа, которая объединяет и вдохновляет различные формы уличных видов спорта и урбан культур
//sportevents.kharkiv.ua
17 августа 2020 года платформа отпраздновала свое пятилетие.
По этому случаю команда решила поделиться своими достижениями за этот промежуток времени:
Один центр-хаб Breakdance Centre, Kharkiv;
Муниципальная программа развития уличных культур Харькова;
Пять международных хип-хоп фестивалей BREAKIDZ;
Более ста уличных мастер-классов на улицах и районах Харькова;
Более 25 локальных и национальных фестивалей уличных культур в разных районах, школах и городах Украины;
Пять локальных и международных Битв Харкова;
Пять локальных и национальных райдер фестивалей «Комплит»;
Пять локальных и национальных стрит-воркаут чемпионатов «Barstylers Battle»;
Пять национальных чемпионатов по паркуру «Prokach dayz»;
Пять локальных национальных чемпионатов по стритболу и стритфутболу;
Более десяти образовательных Форумов уличных культур в Харькове, Украине, Беларуси, Латвии, Молдове;
Более 50 лекций, мастер-классов, тренингов от  Street Culture Academy в Харькове;
Пять сезонов Break Liga Ukraine в Харькове и других городах;
Один урбан парк «Молодежный» уже открыт в Харькове и еще два урбан парка откроются в этом году;
Один урбан центр в Лисичанске «Центр урбан культур „Дружба“»;
Более 25 терабайт видео и фото контента отснятого за 5 лет;
Пять документальных фильмов про уличные культуры в Украине;
Более десяти концепций инфраструктуры «Урбан парк», «Урбан Школа», «Урбан Двор», «Урбан центр», «Урбан кемп»;
Более 100 000 участников урбан движения по всей Украине;
Более 1 000 000 коммуникаций с различными государственными, муниципальными, грантовыми, бизнес-структурами для расширения
понимания, что такое уличная культура.
Желаем команде дальнейшего развития и успехов!